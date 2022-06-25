У війні з Україною Росія використовує злочинні інструменти імперської політики, зокрема, насильну депортацію мирного населення. Близько 47 тисяч маріупольців були вивезені на територію Росії або в тимчасово окуповані українські населені пункти – розповів ексклюзивно сайту 24 каналу мер міста Вадим Бойченко.
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За словами Бойченка, довкола Маріуполя зараз є чотири так званих фільтраційних табори. Пересуватися містом або виїхати з нього неможливо без папірця окупантів, що ти пройшов "фільтрацію". Мешканці можуть місяцями чекати на неї, при цьому зазнавати тортур і приниження.
Якщо люди хочуть їхати до України, то це майже неможливо. Лише через Росію. Якщо хтось був держпрацівником чи муніципальним працівником – ставлення до них у цих "таборах" дуже погане.
Є приклад з чоловіком та дружиною, які працювали правоохоронцями. Їх забрали. Дитину залишили з бабусею,
– сказав він.
Маріуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"
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Як карають українців за вірність
Вадим Бойченко також розповів, що в маленькому селі біля міста був сільський голова, який відмовився працювати з колабораційною силою ОПЗЖ, що перейшли на той бік та проголосили себе владою. Чоловіку вже проголосили вирок суду псевдореспубліки на Донеччині – він отримав десять років позбавлення волі.
Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою проспекту Меотиди, російськими військовими було забрано і вивезено у невідомому напрямку. Наразі українська влада працює над встановленням місця призначення та утримання сиріт та загублених дітей.
Головне про злочини в Маріуполі:
- Мер Маріуполя розповів, як чеченці вивозять українців у "фільтраційні" табори.
- Вадим Бойченко також розкрив подробиці про злочини окупантів у Маріуполі.
- Через те, що російські окупанти вбили десятки тисяч мешканців Маріуполя, у місті виникла гуманітарна криза. Масові та стихійні поховання почали вимивати дощі.
- Біля Маріуполя окупанти вирили братські могили по 30 метрів.
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