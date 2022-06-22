Речь идет о сотнях миллиардов евро, – Стефанишина о возможностях кандидата в члены ЕС
Официальное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС открывает очень большие возможности перед государством. Речь идет не только о важном политическом сигнале, но и о финансовой поддержке.
Такое заявление 22 июня сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее брифинг в "Медиа Центре Украины".
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На что можно использовать фонды ЕС
Предоставление статуса кандидата позволит Украине пользоваться структурными фондами Евросоюза. Речь идет о деньгах, которые можно будет направить на восстановление и отстраивание после войны. Такая возможность крайне необходима для построения устойчивой конкурентной экономики.
По состоянию на сегодня говорится фактически о сотнях миллиардов Евро, которые станут нам доступными после получения этого статуса,
– сказала вице-премьер.
По словам Ольги Стефанишиной, сейчас наша страна ожидает не только предоставления статуса кандидата. Также нужно, чтобы европейские лидеры четко обозначили, что мы двигаемся по направлению к членству и к нам будут применяться соответствующие финансовые и экономические механизмы.
До вступления в ЕС длинный путь
Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове 17 июня. Однако до момента присоединения еще может быть достаточно далеко. Ведь нужно сделать реформы и добиться определенного уровня развития государственных механизмов.
Прежде всего, это касается не только экономического развития, но и укрепления верховенства права. Какие именно требования выдвинули:
- реформа Конституционного Суда;
- продолжение судебной реформы;
- борьба с отмыванием средств;
- воплощение антиолигархического закона;
- борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП;
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским;
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
Украина планирует быстро выполнить требования
На этом же брифинге вице-премьер по вопросам евроинтеграции заявила, что тянуть с выполнением требований не будут. Наше государство планирует выполнить их до конца 2022 года. Ведь, прежде всего, они нужны именно украинцам.
7 пунктов, определенных Европейской комиссией, не являются абсолютно сложными или невыполнимыми для Украины. Каждый из них служит интересам Украины и сегодня мы сконцентрируемся над тем, чтобы их реализовать,
– акцентировала политик.
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