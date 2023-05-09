"Кхе-кхе 2 раза" и "опухший двойник": даже россияне раскритиковали речь Путина на параде

9 мая в Москве начался так называемый военный парад, посвященный "Дню победы". Там выступил диктатор Владимир Путин, однако его речь не все россияне оценили.

Многих смутил внешний вид Путина. Люди уверены, что на параде присутствовал двойник президента. Детальнее о реакции россиян на речь диктатора – расскажет 24 Канал.

К теме Речь Путина на параде в Москве: что диктатор наговорил об Украине и войне

Речь Путина назвали "бессмысленной"

Россиянам не понравилось, что на парад "пригласили ненастоящих ветеранов".

Почему нельзя было пригласить настоящих ветеранов ВОВ, которых в живых остались единицы?

– удивились они.

После короткой речи Путина россияне назвали ее "нечестной и бессмысленной".

"Надеюсь, беспилотник ему в ж*пу сегодня прилетит"

"Омерзительно! Нечестность, бессмысленность и безграничная бессердечность"

"Прикиньте, ху*плет о себе рассказывает и не краснеет. Очень примечательный кадр, как сидит Рахмон и его взгляд на этого дятла. Очень почтенный взгляд"

"Куда катимся..."

К тому же россияне усомнились, настоящий ли Путин выступал на параде. Многих смутил внешний вид диктатора.

"Дед уже и сам как ветеран"

"Сам на себя уже не похож"

"Е*ать он закутался в такой теплый день!"

"Чемодан в кресло встроен?"

"Капец он припухший"

"Кхе-кхе было 2 раза"

"Это какой-то новый двойник, что-то совсем опухший"

"Подрасполнел двойник"

"Ппц, у него аллергия наверняка на простолюдинов"

Реакция россиян на речь Путина 9 мая / Скриншоты

О чем Путин говорил на параде 9 мая