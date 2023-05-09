"Кхе-кхе 2 раза" и "опухший двойник": даже россияне раскритиковали речь Путина на параде
9 мая в Москве начался так называемый военный парад, посвященный "Дню победы". Там выступил диктатор Владимир Путин, однако его речь не все россияне оценили.
Многих смутил внешний вид Путина. Люди уверены, что на параде присутствовал двойник президента. Детальнее о реакции россиян на речь диктатора – расскажет 24 Канал.
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Речь Путина назвали "бессмысленной"
Россиянам не понравилось, что на парад "пригласили ненастоящих ветеранов".
Почему нельзя было пригласить настоящих ветеранов ВОВ, которых в живых остались единицы?
– удивились они.
После короткой речи Путина россияне назвали ее "нечестной и бессмысленной".
- "Надеюсь, беспилотник ему в ж*пу сегодня прилетит"
- "Омерзительно! Нечестность, бессмысленность и безграничная бессердечность"
- "Прикиньте, ху*плет о себе рассказывает и не краснеет. Очень примечательный кадр, как сидит Рахмон и его взгляд на этого дятла. Очень почтенный взгляд"
- "Куда катимся..."
К тому же россияне усомнились, настоящий ли Путин выступал на параде. Многих смутил внешний вид диктатора.
- "Дед уже и сам как ветеран"
- "Сам на себя уже не похож"
- "Е*ать он закутался в такой теплый день!"
- "Чемодан в кресло встроен?"
- "Капец он припухший"
- "Кхе-кхе было 2 раза"
- "Это какой-то новый двойник, что-то совсем опухший"
- "Подрасполнел двойник"
- "Ппц, у него аллергия наверняка на простолюдинов"
Реакция россиян на речь Путина 9 мая / Скриншоты
О чем Путин говорил на параде 9 мая
- Владимир Путин начал свою речь, обратившись к ветеранам, а также участникам так называемой "спецоперации". Он поздравил их с днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- Затем Путин сделал циничное заявление, сказав, что сегодня цивилизация "опять находится на решающем переломном рубеже".
- Потом Путин отметил, что Россия якобы дала отпор "международному терроризму", хотя российские военные продолжают совершать теракты в Украине.
- Диктатор сказал, что Россия якобы "защитит жителей Донбасса", которых ежедневно обстреливает, а также "обеспечит свою безопасность".
- Кроме этого, Путин заявил, что западные "глобалистские элиты" в дальнейшем заявляют о своей исключительности и якобы "подстрекают и раскалывают сообщество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты".
- К тому же диктатор пожаловался, что на Западе сеют русофобию, а также уничтожают "традиционные семейные ценности, которые делают человека – человеком".