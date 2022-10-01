"Избегал слова "Украина": Пионтковский акцентировал на важных деталях из речи Путина

30 сентября Путин выступил в Кремле с речью, в ходе которой объявил об аннексии четырех областей Украины. Интересно, что во время выступления он всячески избегал слова "Украина".

Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что главе Кремля просто нечего говорить об Украине, учитывая ситуацию на фронте.

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О чем говорил Путин

Пионтковский отметил, что в своей речи Путин уже не прибегал снова к ядерному шантажу. Хотя за несколько дней до этого он угрожал ударом в случае каких-то действий ВСУ по поводу новых оккупированных украинских территорий.

Вообще удивительная вещь. Слова "Украина" он практически избегал. 99% речи он говорил о Западе,

– заявил российский публицист.

По его словам, в бессильной злобе Путин проявлял все свои старческие комплексы по Западу, а также все оскорбления российского политического класса за последние 500 лет.

Об Украине он не осмелился раскрыть рот. Потому что закрыли котел под Лиманом. Фактически лишена логистики и снабжения крупная российская группировка на правом берегу Днепра под Херсоном,

– сказал Пионтковский.

Он заметил: об Украине Путину нечего говорить. Глава Кремля лишь безумно требовал от Киева прекращения огня. И это происходило тогда, когда русская армия оказалась в окружении двух городов.

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Пионтковский обратил внимание, что в Георгиевском зале во время речи находился некий донецкий бандит, заявлявший, что всех "нагнем" и будем грабить.

Это звериное лицо путинского "русского мира,

– отметил публицист.

Он также отметил, что Путин наконец-то объяснил, почему посылает сейчас на верную смерть миллион "мобиков".

Единственная причина, которую он предоставил своему любимому "пиплу". Он сказал, что, если я не пошлю миллион резервистов, то наши враги придут к нам и заставят нас называть отца и маму "родитель" №1 и "родитель" №2,

– сказал Пионтковский.

То есть, подчеркнул публицист, за этот бред должен умереть "миллион" мобиков. А о ядерном оружии глава Кремля уже не упоминал. Россияне сейчас надеются только на удары по критическим объектам инфраструктуры Украины. Это их последняя карта.

Речь Путина 30 сентября: главное