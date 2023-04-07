Послы фактически делегитимизировали Путина на мировой арене, он должен был идти в мертвой тишине, – Жданов

Российский диктатор оказался в неудобном положении 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Россию. На его слова никто не отреагировал.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, речь Владимира Путина действительно насыщена удивительными мотивами.

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Путина облили грязью

Олег Жданов объяснил, что президент России в обращении традиционно говорил о дружбе, отсутствии претензий и абсолютной готовности к диалогу.

Послы фактически делегитимизировали Путина на мировой арене. Они никак не отреагировали. Я бы даже назвал это таким молчаливым протестом,

– заметил он.

По его мнению, послы не оценили старания Путина, хотя тот трижды дал понять, что закончил и ожидает аплодисментов.

"Аплодисментов и одобрения никакого не было. Путину пришлось оказаться буквально в мертвой тишине", – пошутил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что эта ситуация действительно озадачила Путина.

Олег Жданов рассказал, какой смысл действительно Путин вкладывал в свою речь: смотрите видео

Что не так с Зимбабве

Военный эксперт объяснил, что диктатор также в речи говорил о карантине, хотя весь мир уже давно забыл о карантинных мерах.

Кроме этого, Путин не обошел Сирию, с которой у нее давние отношения.

"Россия ведет там войну, участвует в гражданской войне, что является прямым вмешательством во внутренние дела", – объяснил Олег Жданов.

Также Путин вспомнил о Венесуэле, которая богата нефтью, поэтому интересы "Газпрома" очевидны. Однако еще одним партнером России, о котором президент России так активно говорил, является Зимбабве.

Откуда Зимбабве? Путин сказал, что нас с Зимбабве связывает дружба, подтвержденная многолетним опытом,

– рассказал военный эксперт.

По его мнению, вероятно, Путин обратился к стихотворению Владимира Маяковского, что написано в 1925 году.

"Маяковский написал в своих стихах: "Эй товарищ, прекращай истерику. Вперед на любимые грабли. Мы обязательно перегоним Америку, если перегоним Зимбабве!" Вот откуда Зимбабве в речи Путина!" – убежден Жданов.

Впрочем, это неудивительно, потому что болезненная фантазия Путина способна и не на такое.

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