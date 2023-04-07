Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, промова Владіміра Путіна дійсно насичена дивними мотивами.
Дивіться також Шлюпки лише для іноземців: світові гіганти масово рятуються втечею з Росії
Путіна облили багнюкою
Олег Жданов пояснив, що президент Росії у зверненні традиційно говорив про дружбу, відсутність претензій та абсолютну готовність до діалогу.
Посли фактично делегітимізували Путіна на світовій арені. Вони ніяк не відреагували. Я б навіть назвав це таким мовчазним протестом,
– зауважив він.
На його думку, посли не оцінили старання Путіна, хоча той тричі дав зрозуміти, що закінчив та очікує на оплески.
"Оплесків і схвалення ніякого не було. Путіну довелося опинитися буквально у мертвій тиші", – пожартував військовий експерт.
Жданов наголосив, що ця ситуація дійсно спантеличила Путіна.
Олег Жданов розповів, який сенс насправді Путін вкладав у свою промову: дивіться відео
Що не так із Зімбабве
Військовий експерт пояснив, що диктатор також у промові говорив про карантин, хоча весь світ вже давно забув про карантинні заходи.
Окрім цього, Путін не оминув Сирію, з якою у неї давні стосунки.
"Росія веде там війну, бере участь у громадянській війні, що є прямим втручанням у внутрішні справи", – пояснив Олег Жданов.
Також Путін згадав про Венесуелу, яка багата на нафту, тож інтереси "Газпрому" очевидні. Проте, ще одним партнером Росії, про якого президент Росії так активно говорив, є Зімбабве.
Звідки Зімбабве? Путін сказав, що нас із Зімбабве пов'язує дружба, підтверджена багаторічним досвідом,
– розповів військовий експерт.
На його думку, ймовірно, Путін звернувся до поезії Володимира Маяковського, написану у 1925 році.
"Маяковський написав у своїх віршах: "Ей товариш, припиняй істерику. Вперед на улюблені граблі. Ми обов'язково переженемо Америку, якщо переженемо Зімбабве!" От звідки Зімбабве у промові Путіна!" – переконаний Жданов.
Втім, це й не дивно, бо хвороблива фантазія Путіна здатна й не на таке.
Зрадники з окупованих територій зустрілись з Путіним
- 6 квітня у Москві пройшла зустріч гауляйтерів з окупованих територій з Путіним.
- На зустріч з кремлівським диктатором приїхали ватажки квазіреспублік на окупованих територіях Донецької та Луганської областей – Дєніс Пушилін та Лєонід Пасічник, ставленик Росії у Запорізькій області – Євгеній Балицький та у Херсонській області – Владімір Сальдо. Всі скиглили, що українські сили оборони б'ють по їхніх складах з боєприпасами та техніці.
- Метою шабашу було показати, що Росія не відмовилася від протекторату над окупантами. Але обличчя колаборантів видавали недовіру до Кремля.
- Під час зустрічі Путін заявив, що українських військових потрібно "відсунути" на таку відстань, щоб вони не могли завдавати ударів по окупантах.