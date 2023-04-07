Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, промова Владіміра Путіна дійсно насичена дивними мотивами.

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Путіна облили багнюкою

Олег Жданов пояснив, що президент Росії у зверненні традиційно говорив про дружбу, відсутність претензій та абсолютну готовність до діалогу.

Посли фактично делегітимізували Путіна на світовій арені. Вони ніяк не відреагували. Я б навіть назвав це таким мовчазним протестом,

– зауважив він.

На його думку, посли не оцінили старання Путіна, хоча той тричі дав зрозуміти, що закінчив та очікує на оплески.

"Оплесків і схвалення ніякого не було. Путіну довелося опинитися буквально у мертвій тиші", – пожартував військовий експерт.

Жданов наголосив, що ця ситуація дійсно спантеличила Путіна.

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Що не так із Зімбабве

Військовий експерт пояснив, що диктатор також у промові говорив про карантин, хоча весь світ вже давно забув про карантинні заходи.

Окрім цього, Путін не оминув Сирію, з якою у неї давні стосунки.

"Росія веде там війну, бере участь у громадянській війні, що є прямим втручанням у внутрішні справи", – пояснив Олег Жданов.

Також Путін згадав про Венесуелу, яка багата на нафту, тож інтереси "Газпрому" очевидні. Проте, ще одним партнером Росії, про якого президент Росії так активно говорив, є Зімбабве.

Звідки Зімбабве? Путін сказав, що нас із Зімбабве пов'язує дружба, підтверджена багаторічним досвідом,

– розповів військовий експерт.

На його думку, ймовірно, Путін звернувся до поезії Володимира Маяковського, написану у 1925 році.

"Маяковський написав у своїх віршах: "Ей товариш, припиняй істерику. Вперед на улюблені граблі. Ми обов'язково переженемо Америку, якщо переженемо Зімбабве!" От звідки Зімбабве у промові Путіна!" – переконаний Жданов.

Втім, це й не дивно, бо хвороблива фантазія Путіна здатна й не на таке.

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