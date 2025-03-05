Онлайн-трансляция выступления Трампа перед Конгрессом США

Президент США Дональд Трамп в ночь на 5 марта выступает перед Конгрессом. Он должен озвучить результаты своей работы за время пребывания в должности и планы на следующие 4 года.

Речь Трампа началась около 21:00 по восточному времени, то есть в 4:00 по Киеву. Об этом сообщает 24 Канал.

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Трансляция выступления Трампа перед Конгрессом

Президент США анонсировал свое выступление перед Конгрессом как "большую ночь". А в Белом доме отметили, что "вы не захотите пропустить это". К слову, это обращение к Палате представителей и Сенату первое с момента инаугурации Трампа.

Нынешнюю речь Трампа назвали "Восстановление американской мечты". Она будет включать 4 раздела: достижения Трампа, экономика, финансирование безопасности границ и планы по глобальному миру.

Но нас интересует, естественно, больше всего, что будет говорить президент США об Украине, ведь в последнее время происходили довольно острые события после скандала в Белом доме.

Речь Дональда Трампа в Конгрессе: смотрите видео

К слову, в начале своего первого президентского срока Дональд Трамп также (это вполне традиционная вещь для американских президентов) обращался к Конгрессу. Это было 28 февраля 2017 года.

В той речи политик сосредоточился на вопросах экономического роста и реформы здравоохранения, на иммиграционной политике, борьбе с терроризмом и росте оборонного бюджета. Об Украине тогда Трамп не упоминал.

Однако вспомнил наше государство в обращении "О состоянии страны" к Конгрессу 4 февраля 2020 года. Говорил, в частности, о своей политике по военной помощи Украине, а именно о предоставлении противотанковых ракет Javelin для сдерживания российской агрессии.

И даже тогда Трамп об этом говорил в контексте критики предыдущей администрации Барака Обамы, которая, мол, давала Украине только "одеяла".

Это заявление прозвучало на фоне расследования в рамках импичмента, связанного с давлением Трампа на украинскую власть с требованием возбудить дело против сына Джо Байдена Хантера Байдена.