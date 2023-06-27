"Ты нужен Украине": легендарный командир "Рэдис" отмечает свое 32-летие

Командир украинской бригады "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом" 27 июня отмечает свой день рождения. Легендарному офицеру исполнилось 32 года.

Пользователи сети душевно приветствуют украинского подполковника с этим торжественным событием. Что пожелали командиру его собратья, друзья и родные, разбирался 24 Канал.

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В сети поздравляют "Рэдиса" с праздником

Одной из первых, кто поздравил "Рэдиса" с днем рождения, стала жена командира Екатерина Прокопенко. Она отметила, что он один из самых молодых и мужественных командиров в мире.

Кроме того, Прокопенко написала, что она верит в него и с нетерпением ждет его.

Ты нужен Украине. Всегда буду любить тебя,

– добавила она.

Екатерина Прокопенко душевно поздравила с днем рождения своего мужа / Видео с твитера @KatProkopenkoUa

Также "Рэдиса" поздравили и его собратья из бригады "Азов". Бойцы отметили стальной авторитет Прокопенко и подчеркнули, что он является примером для всех военных нашего государства. Более того, они отметили, что он является одним из лучших военных современности, а также человеком, олицетворяющим слово "Азов".

На видео, которые выложили в бригаде, вспоминают слова из первых обращений "Редис", когда началась осада Мариуполя и завода "Азовсталь". Командир говорил, что Украина принадлежит нам: смелым, настоящим и верным, выбирающим честность и мужество.

Бойцы "Азова" поздравили "Рэдиса" с праздником / Видео с твитера @azov_media

"Редис" также поздравили и представители ассоциации семей защитников "Азовстали". Там отметили, что после того, как "Азов" вернулся к выполнению задач на фронте, они как никогда нуждаются в своем командире. В заключение в ассоциации отметили, что ждут возвращения командира из Турции.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравила Прокопенко с 32-летием / Видео @AzovstalFam

Что известно о Денисе Прокопенко

Денис Прокопенко с позывным "Редис" родился 27 июня 1991 года. Он окончил факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета по специальности "Преподаватель английского языка".

Впервые Прокопенко попал на фронт в 2014 году, где участвовал в антитеррористической операции на Востоке Украины. В сентябре 2017 года его назначили командиром всем известного отряда специального назначения "Азов", участвовавшего в обороне Мариуполя.

Отряд под командованием Прокопенко дислоцировался в Мариуполе и сразу встал на защиту города после начала полномасштабного вторжения. С 18 апреля по 20 мая он так его собратья держали блокаду "Азовстали".

"Редис" был освобожден из плена в результате обмена пленными 21 сентября 2022 года. В настоящее время он находится в Турции как интернированное лицо.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил "Редиса" званием Героя Украины.

После того как 20 мая 2022 года Редис получил приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих гарнизона, он вместе с защитниками "Азовстали" оказался в российском плену. Там они находились почти 4 месяца, когда 21 сентября 2022 года его освободили из плена путем обмена. С тех пор он и еще несколько командиров обороны Мариуполя находятся на территории Турции и смогут вернуться в Украину только после окончания войны.