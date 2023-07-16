Я – солдат, – "Редис" впервые после плена встретился с личным составом "Азова"

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко встретился с личным составом. Это первая встреча после возвращения подполковника из плена.

Бойцы "Азова", ожидавшие возвращения командира из плена более года, были рады приветствовать его в строю. Личный состав готов к выполнению любых поставленных задач.

Заметьте "Азов" образца 24 февраля 2022 года и сейчас: исполняющий обязанности командира объяснил, что изменилось

"Редис" встретился с личным составом "Азова"

Прокопенко подчеркнул, что сказал, находясь в плену, что для него эта война не закончится, пока не удастся:

вернуть из плена последнего бойца,

восстановить границы Украины по состоянию на 1991 год.

Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову",

– заявил "Редис".

Он также отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

"Долгожданная встреча с командиром, его присутствие рядом с подчиненными и непосредственное командование подразделением – именно тот необходимый заряд, который поднимет боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя", – отметили в "Азове".

Сейчас Прокопенко проходит реабилитацию. В ближайшее время он вернется к исполнению служебных обязанностей.

"Редис" встретился с азовцами / Фото "Азов"

Интересно Когда "Азов" выйдет на передовую всей бригадой: прогноз "Тавра"

Возвращение командиров "Азовстали" из плена: коротко

После месяцев тяжелейших боев в мае 2022 года защитники Мариуполя выполнили приказ прекратить оборону города и начали покидать "Азовсталь". 20 мая из завода вышли:

командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко;

его заместитель Святослав "Калина" Паламарь;

исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский;

старший офицер "Азова" Олег "Апис" Хоменко;

полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения Денис Шлега.

21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, в том числе защитники "Азовстали", вернулись домой. Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука.

В свою очередь командиры отправились в Турцию. Украинские герои проживали в частном доме, где их надежно охраняли. Там бойцы находились до 8 июля 2023 года.