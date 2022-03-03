"Редкий трофей": на Сумщине оккупанты оставили бронированную "амфибию"
Источник:"Последний блокпост"
На Сумщине наши военные уничтожили российских оккупантов. После них осталась лишь бронированная "амфибия".
Автомобиль создан специально для десантных операций. Теперь российские террористы им уже не воспользуются.
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Сумщина. Редкий трофей. Оккупанты покинули бронированную амфибию, созданную специально для десантных операций. Экипаж отправился в потустороннее путешествие,
– говорится в сообщении.
Заметим, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты не продвигаются в городах Украины. Вооруженные силы Украины контратакуют противника. За то, что рашисти не могут противостоять нашим защитникам, они цинично выпускают ракеты по жилым районам.
Что такое "амфибия"Это машина, которая способна передвигаться и по суше, и по воде, и под водой. "Амфибии" бывают разные: танки, бронетранспортеры, автомобили, тракторы и самолеты. Наземные "амфибии" используются преимущественно в военном деле как десантно-переправочные средства и для разведки.
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