Украина предлагает США подписать рамочное соглашение о редкоземельных ископаемых, – СМИ

Украина предложила США подписать рамочное соглашение о редкоземельных ископаемых. Сейчас страна ожидает ответа американской стороны относительно финализированной редакции этого соглашения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Украина ожидает ответа американской стороны

По словам источников, в этом рамочном соглашении определены более "равноправные" условия сотрудничества. В то же время значительная часть вопросов была перенесена на этап, когда будет подписано отдельное соглашение по инвестиционному фонду.

К тому же, как отметили источники издания, вопрос гарантий безопасности, вероятно, будет обсуждаться отдельно – на встрече президентов США и Украины.

К слову, 24 февраля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров относительно соглашения о добыче полезных ископаемых. По ее словам, переговоры прошли "очень конструктивно", а почти все ключевые детали уже согласованы.

По данным СМИ, соглашение предусматривает, что Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов. К тому же вклад Украины должен быть вдвое большим, чем вклад США – 50% доходов Украины от "добытых материалов", в частности минералов, нефти и газа, будут направляться в фонд. Также в тексте есть пункты, которые касаются проектов в районах, "временно оккупированных Россией, в случае, если такие территории будут освобождены".