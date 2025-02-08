Укр Рус
24 Канал Новости Украины Это нормальная сделка: политолог озвучил, что нужно Украине для добычи редкоземельных металлов
8 февраля, 17:44
2

Это нормальная сделка: политолог озвучил, что нужно Украине для добычи редкоземельных металлов

Юлия Гринишина

Президент США Трамп хотел бы обменять редкоземельные металлы Украины на военную помощь Соединенных Штатов. Украинский лидер Зеленский озвучил, что почти 20% минеральных ресурсов пока оккупированы российской армией и призвал защитить от российского нашествия другую их часть.

Политолог Валерий Дымов в разговоре с 24 Каналом отметил, что в Украине действительно есть большие залежи, часть из них являются такими, что могли бы заинтересовать американских инвесторов.

Смотрите также Не раздача ресурсов, – Зеленский объяснил предложение США по редкоземельным металлам

Инвестиции США могли бы улучшить состояние экономики Украины

Без инвестиций, как объяснил Дымов, Украина не может добывать редкоземельные металлы. Например, литий в Боливии есть прямо в озерах, а в Украине он в таком низком концентрированном виде, что надо очень много вкладывать денег, чтобы его добывать и иметь возможность конкурировать.

Аналогичная ситуация, по словам политолога, с урановыми рудами в Кировоградской области. Их уровень обогащения и насыщенности также требует очень больших инвестиций.

Это нормальная сделка. Нам нужны инвестиции, а инвесторам гарантии. Я хотел бы, чтобы на тех территориях, которые будут освобождены от России, американские инвесторы вкладывали миллиарды денег в нашу экономику, рабочие места,
– озвучил Дымов.

Украина и США, по убеждению политолога, заинтересованы в сотрудничестве по добыче редкоземельных металлов. Ведь они нужны для высоких технологий, ракетной отрасли, для производства бытовой техники.

Напомним, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе. Один из вопросов, который обсудят лидеры, будет касаться безопасности украинских активов. Президент США отметил, что Украина имеет подземные ресурсы: редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые и США стремятся гарантировать их защиту.

Отметим, что президент Украины отметил необходимость деоккупировать украинские территории. Ведь там в частности сосредоточены украинские ресурсы. Глава Кремля Путин после вероятных переговоров и прекращения огня может использовать полезные ископаемые Украины для восстановления российской экономики, чтобы иметь возможность готовиться к следующей войне.