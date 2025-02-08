Политолог объяснил, как именно редкоземельные металлы помогут Украине гарантировать безопасность

Идея с редкоземельными металлами в обмен на военную помощь США является достаточно интересной. Но она не может быть единственной гарантией безопасности. Украина тут еще может успешно поторговаться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, что единственной гарантией безопасности для нашего государства являются Вооруженные Силы Украины. Нужно максимально вкладываться в собственный военно-промышленный комплекс.

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Что делать с редкоземельными металлами

Как отметил Загородний, американские инвестиции в редкоземельные металлы Украины – это лишь дополнительная гарантия безопасности. Президент Владимир Зеленский правильно отмечает, что нашему государству нужно сотрудничество, а не просто передача металлов для США.

Просто экспортировать сырье – это преступление против Украины и украинского народа. Если какое-то государство хочет принять участие в добыче этих металлов, то должны быть требования и обязательства. Нужно строить здесь производство конечного продукта. Зарабатывает именно тот, кто производит конечный продукт, а не просто продает сырье,

– сказал Загородний.

Конечно же, было бы хорошо договориться, чтобы эти предприятия охраняли американские военные. По крайней мере несколько тысяч личного состава было бы хорошо разместить.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский отметил, что менее 20% минеральных ресурсов Украины находятся под российской оккупацией. Нельзя позволить Путину продвигаться еще дальше. Москва вполне может поставлять эти ресурсы своим союзникам.

Украина не должна бояться выдвигать параллельные требования. Так можно будет "выбить" значительно лучшие условия, чем просто передачу сырья.

Должны требовать обязательства по конечному продукту, где украинский народ будет иметь свою долю. Читайте книги Трампа. Там все написано. Никогда не принимайте первое предложение,

– отметил Загородний.

Напомним, Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским уже на следующей неделе. Они будут говорить, в частности, и о редкоземельных металлах.