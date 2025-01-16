Феномен RedNote: что это такое, чем отличается от TikTok и почему становится популярной в США

TikTok в США остались считанные дни, если только не станет реальностью план избранного президента Дональда Трампа по отсрочке ограничения приложения в стране. Иначе сам же TikTok прекратит свою работу в Штатах 19 января.

На фоне этого американские пользователи массово переходят на новую, неожиданную платформу – китайское приложение Xiaohongshu, известное в США как RedNote. Во вторник оно заняло первое место по количеству загрузок в американском App Store.

24 Канал рассказывает, что известно о RedNote и в чем его особенность.

Что такое RedNote

Xiaohongshu переводится как "красная книжка", но в США приложение стало популярно под сокращенным названием RedNote. Основанный в 2013 году, Xiaohongshu является одной из ведущих социальных платформ Китая, с аудиторией более 300 миллионов пользователей, говорится в отчете аналитической компании Qian Gua.

Его часто сравнивают с Instagram благодаря популярности среди поклонников путешествий, моды и макияжа.

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Ранее Xiaohongshu почти не выходил за пределы китайскоязычной аудитории, однако теперь ситуация меняется. Обеспокоенные возможным запретом TikTok, американские пользователи начали активно исследовать новую платформу, что имеет все шансы стать глобальным игроком.

Популярность Xiaohongshu стремительно растет. По данным аналитической компании Sensor Tower, количество загрузок приложения в США почти утроилось за последнюю неделю.



Только за два дня Xiaohongshu привлек внимание более 700 000 новых пользователей.

В социальных сетях активно обсуждают этот тренд. Хэштег #TikTokRefugee ("Беженцы из TikTok") собрал почти 250 миллионов просмотров и более 5,5 миллиона комментариев. Главная особенность Xiaohongshu – алгоритм, который формирует ленту не на основе подписок, а по интересам пользователей, что минимизирует влияние инфлюенсеров.

Как RedNote ворвался в США и что изменится для Китая

Цены акций, связанных с Xiaohongshu, резко выросли во время утренних торгов 15 января после того, как китайское приложение в стиле Instagram возглавило рейтинг Apple App Store в Соединенных Штатах. Об этом сообщало китайское агентство "Синьхуа".

Это может вызвать слом на китайском рынке инвестиций. "Синьхуа" считает, что инвесторы переключат внимание на компании с бизнес-моделями, которые могут интегрироваться в экосистему Xiaohongshu. Среди таких компаний, чьи акции также выросли: Hangzhou Onechance Tech Corp и Inly Media Co., Ltd.

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Hangzhou Onechance предоставляет услуги автомобильной электронной коммерции на платформах, таких как Xiaohongshu, а Inly Media предлагает маркетинговые решения, основанные на данных, для брендов на этой платформе.

Всплеск активности из-за "миграции" с TikTok поднял Xiaohongshu на первое место в рейтинге загрузок Apple App Store в США всего за несколько дней.

Кто является аудиторией RedNote и чем отличается от TikTok

RedNote является одним из самых популярных поисковых инструментов в Китае для рекомендаций, а среди основных тем на платформе – красота, мода, путешествия и еда. Основная часть аудитории соцсети в Китае – молодые женщины, пишет Reuters.



Интерфейс приложения / Фото Linkedin

Интерфейс RedNote отличается от TikTok или Instagram тем, что отображает несколько публикаций одновременно – это могут быть видео, фото или более длинные текстовые материалы.

Пользователи могут участвовать в дискуссиях, делиться своими публикациями, совершать звонки друг другу и покупать товары.

В последнее время платформа активно развивает направление продаж через прямую трансляцию.

По состоянию на 2023 год, по данным китайских медиа, Xiaohongshu имела более 300 миллионов активных пользователей в месяц.

Кто создал RedNote

Приложение создали в 2013 году в Шанхае Миранда Цюй, которая сейчас занимает должность президента, и Чарлвин Мао, ныне генеральный директор. Сначала приложение называлось Hong Kong Shopping Guide ("Гонконгский гид шопинга") и ориентировалось на китайских туристов, которые искали рекомендации для покупок за пределами материкового Китая.



Миранда Цюй / Фото CKGSB

Сегодня RedNote (Xiaohongshu) рассматривается как потенциальный кандидат для выхода на IPO (первая публичная продажа акций). Среди акционеров компании – китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent, сингапурский государственный инвестор Temasek, а также венчурные фонды GSR Ventures, DST Global и GGV Capital.

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По данным китайского рейтинга богачей Hurun, состояние Чарлвина Мао оценивается примерно в 18 миллиардов юаней (2,5 миллиарда долларов), а Миранда Цюй владеет капиталом в 12 миллиардов юаней (1,6 миллиарда долларов).

Есть ли у RedNote глобальные амбиции

RedNote популярен преимущественно среди китайских пользователей. И хотя в нем есть возможность изменить язык интерфейса, большинство контента пока представлено на китайском языке.

Внезапный наплыв пользователей TikTok, которые переходят на платформу, стал неожиданностью для RedNote, пишет Reuters. По словам двух осведомленных источников, компания сейчас активно готовится к модерации контента на английском языке и создает инструменты для перевода на английский.

В отличие от других китайских технологических гигантов, таких как Tencent и ByteDance, RedNote не разделяет свой сервис на отдельные версии для внутреннего и международного рынков. Tencent предлагает отдельные версии WeChat для Китая и заграницы, а ByteDance имеет отдельное приложение TikTok для материкового Китая – Douyin. Это частично позволяет соблюдать правила модерации, установленные китайскими властями.

RedNote сейчас стремится максимально использовать внезапный всплеск внимания. По словам источников, руководство компании рассматривает эту ситуацию как шанс достичь глобальной популярности, подобной TikTok.