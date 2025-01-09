Единый госреестр юрлиц возобновил работу после кибератаки России, Минюст

Не так давно на госреестры Украины была осуществлена масштабная кибератака. 9 января удалось восстановить работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минюст. Сервисы портала ЕГР и некоторые онлайн-услуги в Дії постепенно возвращаются к работе.

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Что известно о возобновлении работы ЕГР

В Минюсте сообщили, что Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований возобновил работу после масштабной кибератаки со стороны России.

Государственное предприятие Национальные информационные системы возобновило работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны России,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что сервисы портала ЕГР и остальные онлайн-услуги в Дії будут восстановлены постепенно. В Минюсте отметили, что специалисты НАИС совместно с Кибердепартаментом СБУ, Киберполицией и Госспецсвязи продолжают работать над восстановлением работы реестров и усилением их защиты и прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную работу государственных услуг.

Напомним, что 19 декабря 2024 года Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Временно не работали почти три десятка сервисов в приложении Дия.