Ничего не произойдет 4 ноября, – Молчанов объяснил, почему "референдум" на Херсонщине не сработает

Оккупанты неслучайно переносят даты "референдумов" по "присоединению" временно оккупированных территорий к россии. У россиян нет ни возможностей, ни ресурсов для организации этого процесса.

Колобранты и их кураторы проваливают все планы "референдумов" и не имеют четкой позиции по этому поводу. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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У россиян проблемы на Херсонщине

Активист отметил, что отдельные коллаборанты и завезенцы в Херсонской области говорят "разные вещи" касательно организации возможного "референдума".

Они едины в том, что да, "референдум" нужен. Об этом говорит стремоусов, об этом начал говорить елиеев. Официально о дате не сообщалось. В кулуарах рассматривается 4 ноября, но очень условно, потому что они понимают, что никакого 4 ноября ничего не произойдет,

– объяснил Молчанов.

По его мнению, так же оккупанты не смогли ничего организовать 11 сентября – с помощью людей сальдо и необходимой материальной базы для референдума. В то же время враг не нашел необходимое количество предателей, которые должны быть "членами комиссии" и "голосующими".



"Практически, зимой ничего такого тоже не произойдет. Предателей не становится больше точно, материальная база не появится, потому что ее понемногу будут уничтожать. Поэтому их понемногу будет ставать меньше – особенно в прифронтовой полосе", – добавил активист.

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Вместо "референдума" – спектакль

По словам Молчанова, даже если оккупанты и отважатся на какие-либо действия по организации "референдумов", они будут проводиться в тех же помещениях, где россияне любят "поселяться" – преимущественно в школах и домах культуры.



"Чем больше будет их резервов прибывать, тем больше мест они займут для расположения. Сколько бы ни осталось херсонцев на оккупированной территории по состоянию на 4 ноября, все же ненависть к оккупантам будет только расти", – указал собеседник.

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Он подчеркнул, что для показательности процесса россияне хотели бы организовать "актерский спектакль" по показательному "волеизъявлению".

Чтобы нагнать артистов из Крыма и россии, которые сыграли бы членов комиссии и избирателей, чтобы какие-то реквизиты театральные сыграли роль участковой комиссии и помещений для голосования. И чтобы какие-то бумажки сыграли роль бюллетеней. На это у них, скорее всего, не будет материальной возможности,

– считает активист.

В то же время он рассказал, что у россии есть существенная оппозиция, в частности в кругах фсб, относительно того, чтобы принимать оккупированные территории в состав россии с референдумом или без него.



"Им ничего не мешало провести этот референдум в Луганской области, которая полностью оккупирована. Но они тоже его там откладывают, потому что не хотят отказываться в Луганской и Донецкой областях от дармового пушечного мяса, которое можно почти не содержать", – объяснил Молчанов.

По его мнению, такой ресурс выгоден врагу, так как для него требуется минимум вооружения, экипировки и денежного довольствия.

Псевдореферендум на Херсонщине: что нужно знать

Рроссия уже несколько раз переносила дату "референдума" в Херсонской области. Ситуацию для врага усложняют наступление ВСУ и сопротивление местного населения.

Ранее Ирина Верещук заявила, что участие в фейковом псевдореферендуме оккупантов тоже считается коллаборационизмом. И если участие человека в таком "референдуме" будет доказано, то за это можно получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Недавно в ГУР заявили, что оккупанты не могут даже сымитировать "референдум" на Херсонщине.

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