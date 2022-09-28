Сальдо уже написал обращение к россии: как оккупанты фальсифицировали результаты "референдума"

Оккупанты опубликовали результаты псевдореферендумов, в частности, в Херсонской области. Цифры просто "смешные", а гауляйтер сальдо уже написал обращение с просьбой о "присоединении" к россии.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты нарисовали явку в 76% от якобы 750 тысяч избирателей. Такого количества людей сейчас вообще нет на временно оккупированной территории Херсона. А "поддержка" в 77% – это вообще фарс.

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Гауляйтер сальдо вообще уже написал обращение к путину. Он мотивирует это гарантированным правом ООН на самоопределение народов. То есть херсонцы, по мнению сальдо, теперь – отдельный народ.

Как происходил псевдореферендум в Херсонской области

Как подчеркивает Молчанов, понятно, что оккупанты нарисовали все цифры. "Голосование" происходило под дулами автоматов. Но большинство жителей Херсонщины избежали этого "волеизъявления".

Они обошли меньшинство домов. Хотя некоторые из них пытались по 3 раза стучать. Когда не открывали, то оккупанты приходили на следующий день. Но к большинству ни разу никто не приходил,

– отметил Молчанов.

Впоследствии оккупанты просто нарисовали свои цифры. Они утверждают, что в Херсонской области было 750 тысяч избирателей. Из них – 10 тысяч "проголосовали" на территории россии, а 567 тысяч – непосредственно на оккупированных территориях.

Как оккупанты провели "референдум" в Херсонской области – рассказывает Молчанов: смотрите видео

Это дикие цифры, ведь на Херсонщине сейчас вообще нет столько людей. Как отмечает Молчанов, на оккупированной части региона по состоянию на начало войны действительно было около 750 тысяч человек. Но с тех пор многие выехали на подконтрольную Украине территорию или в другие государства. Сейчас там гораздо меньше людей, чем даже 567 тысяч, якобы "голосовавших".

Молчанов предлагает МИД и Минсоцполитики обнародовать реальное количество людей, которые сейчас находятся на оккупированной территории Херсонщины. У них есть закрытая статистика. По его мнению, это поможет повлиять на российских мобилизованных.

Мир и так не признает этих "псевдореферендумов". Но это для пропаганды на российскую аудиторию, которая сейчас занимается мобилизацией. Им будет неплохо узнать, что их посылают насмерть ради территорий, на которых проголосовали мертвые души,

– считает Молчанов.

Добавим, украинская армия продолжает наносить урон врагу на Юге Украины. Так, спецподразделение СБУ "Альфа" недавно эффектно уничтожило два российских танка на передовой в Херсонской области.