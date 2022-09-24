"Референдум" россиян в оккупированной Луганской области– по факту аннексия, – Казанский

Россияне проводят "референдум" на территории временно оккупированной Луганской области. Ничего общего с реальным волеизъявлением это шоу не имеет.

Более того, россияне даже не пытаются создать хотя бы имитацию демократического процесса. Об этом 24 каналу сказал блоггер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский.

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Они ("референдумы" – 24 канал) не стоят даже того, чтобы их обсуждать, потому что это – по факту аннексии. Нет никаких попыток обставить все это как реальное волеизъявление и голосование.

– убежден журналист.

По его словам, в 2014 году во время аннексии Крыма россияне старались делать хотя бы картинку. Сейчас этого нет.

"Все это выглядит как фарс. Ходят какие-то люди по дворам, из громкоговорителей говорят, чтобы все выходили и голосовали. Ходят автоматчики, которые следят за тем, кто куда ставит свои "галочки", чтобы правильно голосовали. Никто ничего не считает, нет никаких" списков, – заверил Казанский.

Так, захватчики просто хотят объявить эту территорию частью россии. Все понимают, что этот процесс не имеет ничего общего с легитимностью.

Мы можем увидеть, как путинский режим деградировал. В Крыму они реально пытались выдать это все за "референдум", даже наблюдателей приглашали. Все это выглядело, будто они имитировали демократические процедуры. Сейчас они даже не заморачиваются,

– подчеркнул политический обозреватель.

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За 8 лет, подчеркнул Казанский, там мне проводился ни один социологический опрос, который мог бы предоставить такие цифры, которым можно было бы доверять. Более того, оккупационный режим создал такие условия, что человек не будет незнакомому лицу откровенно рассказывать о своих настроениях.

Признать в Донецке, что ты хочешь вернуться в Украину – фактически подписать себе приговор. Никаких свидетельств, никаких цифр о реальных настроениях людей там у нас нет,

– подытожил он.

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