Пять регионов России голосуют за отделение: депутат сказал, у кого есть шансы их возглавить

Продолжается голосование за лидеров, которые должны возглавить переходящие правительства независимых государств, образующихся на территории России. Ранее во время референдума большинство голосов было отдано за независимость от Москвы 5 регионов.

Народный депутат Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что праймериз по определению лидеров 5 независимых регионов России – Кенигсберга (Калининграда и области), Ингрии (Санкт-Петербурга и Ленинградской области), Кубани (Краснодарского края), Сибири и Урала продолжается с 15 июня и закончится в конце месяца.

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Пригожин и Беглов – фактически самовыдвиженцы

В голосовании могут участвовать любые кандидаты из практически всех политических сил, представленных в Росии.

В частности, на Урале в праймериз присутствует российский пропагандист Владимир Соловьев. А в Ингрии – главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, музыкант Сергей Шнуров и оппозиционер Алексей Навальный. И между ними будет очень напряженная борьба.

Попали они в список демократическим путем – с помощью народной инициативы. Более того, что касается пропутинских выдвиженцев того же Пригожина или Беглова, то их скорее всего выдвигали их же команды. Это в некоторых случаях было самовыдвижение,

– подчеркнул депутат.

Еще одним кандидатом в этом списке может стать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ведь недавно он заявил, что создает собственное "бандформирование" якобы для "защиты" западных границ.

"Фактически он создает собственную протоармию, которая будет защищать его самого и его стремление к независимости Псковской области", – отметил Дунда.

Бесспорный лидер голосования

Достаточно примечательные кандидаты принимают участие в праймеризе от Сибири – оппозиционеры Михаил Ходорковский и Илья Пономарев. В то же время, Сибирь показала во время онлайн-референдума наибольшее количество голосующих.

Относительно Урала – там должен победить экс-председатель Екатеринбургской городской думы, потому что он безоговорочный лидер голосования.

"Мы будем приветствовать будущую Уральскую Народную Республику во главе с Ройзманом. И он будет уважаемым членом ООН", – предположил Дунда, способствующий с украинской стороны реализации права на независимость регионов и национальных республик России.

Олег Дунда рассказал о ходе голосования за лидеров независимых регионов России: смотрите видео

Зондирование электоральной почвы России

Поскольку голосование началось 15 июня, пока активность в нем небольшая. Однако если сравнивать с онлайн-голосованием за независимость регионов России, который проходил в феврале, тогда ближе к завершению голосования увеличивалась активность голосующих.

Сейчас по всем регионам около 10 тысяч голосующих. Но вероятнее всего на следующей неделе, когда уже будет очевидна ожесточенная борьба, команды Беглова и Пригожина будут забрасывать много голосующих со своей стороны, и тем самым повысят явку. Мы прогнозируем, что голосующих будет даже больше, чем во время референдума,

– отметил депутат.

Во время референдума голосовавших было 5,5 миллиона, а этого голосования ожидается более 6 миллионов.

Также проведение таких онлайн-голосований это, с одной стороны, зондирование электоральной почвы России. А с другой – они преследуют практическую цель.

"Нужно посмотреть, с кем можно общаться из этих регионов. Нельзя взять условно человека и сказать: "Это будет ваш лидер". В таком случае его просто не поддерживают. Поэтому инициативная группа пытается найти тех потенциальных лидеров, которых знают в этих регионах и с которыми можно будет контактировать во время переходного периода", – отметил Олег Дунда.

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Больше о праймериз по самоопределению регионов России

Голосование за самоопределение следующих 5 регионов – Чувашию, Карелию, Воронежскую, Белгородскую и Новгородскую области – организаторы переносят с 15 июня на 1 июля. Это связано с повышенным интересом к этому голосованию.