Лисянский допускает, что херсонский "референдум" могут провести в Донецке

российские оккупанты 11 сентября 2022 года хотят провести фейковый "референдум" на временно оккупированных территориях. Однако украинские защитники продвигаются с контрнаступлением, отвоевывая наши земли.

На самом деле процесс подготовки к фейковому "референдуму" тормозится. Об этом в эфире 24 канала заявил правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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По его словам, там работают политтехнологи от баширова и до чеснакова, бывшего помощника суркова. Они приезжают и сидят в городах ОРДЛО, однако сейчас могут разве что в Донецке или Мариуполе. "Что-то там пишут, но не занимаются организацией", – отметил Павел Лисянский.

Мы видим очень большую разницу в проведении подготовки "референдумов". В ОРДЛО уже началась агитация, а там (в Херсоне – 24 канал) еще и близко такого нет,

– сообщил Павел Лисянский.

"Даже газеты "донецкая республика", "новороссия" – они туда (в Херсон – 24 канал) не могут доставить. Никто их не хочет вести", – добавил правозащитник.

Он отметил, что, возможно, именно так они и будут проводить "референдум". Кто же будет разбираться? Покажут, что участок был в Херсоне, а на самом деле – в Донецке.

Смотрите видео о фейковом "референдуме":

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