Передумает ли россия насчет "референдума" после потери Херсона: мнение активиста

Россиянам нет разницы, как проводить "референдумы" на временно оккупированных территориях. Отменить организацию таких мероприятий могут два фактора – военный и политический.

Любое "волеизъявление", инициированное кремлем на захваченных землях, не будет иметь легитимности и будет символическим. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Активист убежден, что если россияне отступят с Правобережья Херсонщины, они и дальше будут планировать проведение "референдумов" по "присоединению к россии".

Единственное, что может помешать кроме украинского наступления – это внутриполитические соображения. Это может быть нежелание отдельной части чиновников принимать регионы или не принимать их – в случае положительного результата (а другого они и не "нарисуют"). Поэтому не факт, что 4 ноября этот "референдум" будет,

– объяснил Молчанов.

По его словам, в любом случае такое "волеизъявление" точно не будет реалистичным, потому что проблемы с логистикой будут только увеличиваться для россиян.

"Не только на правом берегу, но и на левом. Так же возможные члены "комиссий" понимают, что по ним обязательно потом что-то "прилетит". Здесь "случайных" гражданских быть не может: все кто пришел на референдум по какой-либо причине. какой целью, это законная военная цель, поэтому, в случае попыток имитировать референдум, многие отправятся праздновать его на "концерт кобзона", - добавил активист.

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По его мнению, сейчас не нужно думать, что имитация реферемдума уже сорвана вне зависимости от того, какую территорию оккупанты будут контролировать.

"Нужно лишь уменьшать возможность для реальной имитации. Более того, даже для Харьковской области оккупанты могут провести "референдум" на территории белгородской области среди коллаборантов и до 10 тысяч "рускомерцев", сбежавших с освобожденных территорий на автомобилях. Им нет разницы, как проводить это. "Волеизъявление", - резюмировал Молчанов.

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Псевдореферендум в Херсонской области: что известно

В Херсонской области понемногу создают "комиссии" для псевдореферендума. Туда причисляют как коллаборантов, так и обычных безработных.

Российские захватчики на оккупированных территориях пытаются обрести расположение местных жителей. Для этого они пытаются ввести в заблуждение пенсионеров.

Захватчики уже несколько раз переносили дату псевдореферендума в Херсонской области. Но херсонский активист Владимир Молчанов считает, что у оккупантов не получится ни провести псевдореферендум, ни симитировать его.

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