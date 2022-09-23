Люди не идут голосовать, "участки" пусты, – Хлань о "референдуме" в Херсоне

оккупанты начали псевдореферендум на территории временно оккупированной Херсонщины. Это шоу продлится 5 дней. В Херсонском облсовете рассказали, что местные не идут голосовать, все участки в городе пустые.

Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он говорит, что утром 23 сентября оккупанты открыли так называемые "участки" для голосования и сразу начали распространять лживую информацию, что там есть толпа людей.

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По его словам, на участках кафиры создали массовку , которую привезли с собой. Это был театр для пропагандистских СМИ, чтобы создать ложь.

Сергей Хлань говорит, что в целом на участках не было абсолютно никого, кроме оккупационных "избирательных комиссий", сформировавшихся из близкого круга предателей и коллаборантов.

Люди не идут голосовать, участки пустые. Поэтому оккупанты, предусмотрев это, сделали "выездное голосование", освещаемое пропагандистами. На их ресурсах картинка красива, но в реальности все не так,

– отметил депутат.

Уже много сообщений и фото, как коллаборанты из "избирательных комиссий" ищут людей или сидят на пустых улицах.

"Людей нет. Местные придерживались советов власти - не выходить из квартир, они скрываются дома. И мы продолжаем советовать украинцам не выходить из дома и не принимать участия в "голосовании" , - сказал Хлань.

Фактически на "выездных комиссиях", хотя пропагандисты не показывают этого, "голосование" проходит с участием российских военных, которые с оружием стоят и фактически под дулами автомата заставляют людей проголосовать.

Кроме того, оккупанты составили два списка на оккупированной Херсонщине, поэтому будут усилены рейды к тем людям, которые не брали денежную помощь, не обращались за гумдомопомощью. Поэтому еще раз подчеркиваю – лучше не ходить по улицам,

– сказал депутат.

По его мнению, россияне растянули во времени "референдум", чтобы усилить фильтрационные действия и давление на людей, а также аресты на оккупированных территориях. Именно для этого россияне и проводят это псевдодействие.

"Мы же понимаем, что результаты "известны" еще до того, как россияне анонсировали и начали проводить "референдумы". Они напишут, что 80% людей пришло и проголосовало за "вхождение Херсонщины в Россию". Сомнений нет", - ответил он.

Депутат в очередной раз призвал людей по возможности фиксировать преступления кафиров и "голосование" под дулами автоматов.

Хлань рассказал о псевдореферендуме на Херсонщине: видео



Псевдореферендум на оккупированных территориях: коротко