"Есть указание выйти на границы области до 15 сентября": оккупанты готовят "референдум" в Мариуполе

россияне не оставляют надежд провести псевдореферендумы на оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе была замечена активная подготовка россиян к этому. Но сначала им нужно захватить всю Донецкую область, а это сейчас выглядит нереально.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что за последнюю неделю оккупанты снова получили команду готовиться к проведению псевдореферендума в Мариуполе.

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По его словам, россияне сейчас пытаются сформировать избирательные комиссии, их должно быть 4.

"Россияне пытаются найти людей, но их нет. Поэтому они обещают большую зарплату, а это 250 тысяч рублей, за работу в комиссии. Однако желающих пока найти не удается", – заметил он.

На какие даты планируют "референдум"

Что касается даты, то в российских СМИ со ссылкой на кремль пишут, что у россиян указание выйти на границы Донецкой области до 15 сентября, и после этого сразу проводить референдум,

– объяснил Андрющенко.

Однако, по мнению советника мэра Мариуполя, это не сбывшаяся мечта оккупантов, ведь "мы же видим, где 15 сентября, а где – границы Донецкой области".

Поэтому Андрющенко считает, что Мариуполь ждет очередной перенос, отмена или еще что-то относительно "референдума".

"К тому же сама организация даже показательного псевдореферендума связана с тем, что нужно знать, где кто живет в Мариуполе. А люди постоянно мигрируют внутри города или выезжают за его пределы", – ответил он.

Добавим, что решения о самом псевдореферендуме и дате его проведения еще нет. Ранее говорилось о том, что он состоится 11 сентября. Но это вызывает сомнения.

В то же время, в последнее время поступает все больше информации о том, что захватчики не просто насильно вывозят граждан нашего государства в россию, но и отдают на усыновление маленьких украинцев.

Кроме того, в захваченном городе оккупанты хотят начинать учебный год. Они планируют открыть 4 школы и преподавать там 3 предмета.

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