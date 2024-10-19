Эффект домино: как провал референдума за евроинтеграцию в Молдове повлияет на Украину

20 октября в Молдове состоятся два важных события для дальнейшей евроинтеграции страны – президентские выборы и референдум. Пророссийские силы в Кишиневе очевидно надеются на ситуацию, что референдум не покажет достаточно голосов за евроинтеграцию, что станет орудием манипуляций в следующем году на парламентских выборах.

Евроинтеграция и правки в Конституцию

Весной 2022 года Молдова и Грузия вслед за Украиной подали заявки на вступление в ЕС. Эти две страны также имеют оккупированные Россией территории, как и Украина, а Майя Санду рассчитывает, что Молдова может стать частью ЕС до 2030 года.

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Впоследствии стало известно, что референдум состоится в один день с президентскими выборами, а по его итогам в конституцию Молдовы должны внести ряд поправок и раздел о европейской интеграции. Стоит заметить, что это первый референдум для страны.

Конечно, избирательная кампания и референдум не обошлись без попыток Кремля повлиять на решение руками пропаганды. Представительство ЕС в Молдове накануне выборов и референдума заявляло, что "российская пропаганда нарастает по мере приближения референдума о европейской интеграции Молдовы", поэтому Евросоюз призвал граждан "проверять достоверность источников информации и остерегаться фейков".

Интересно! После того как Конституционный суд Молдовы дал согласие на проведение референдума, так называемый МИД Приднестровья начал требовать проведения референдума по евроинтеграции и на своей территории. Российские СМИ распространяли нарратив, что, мол, Тирасполь готов к диалогу, а Кишинев не приложил никаких усилий, чтобы открыть хотя бы несколько участков для проведения референдума на оккупированном Левобережье. Подобные заявления и тот факт, что цитировали так называемый МИД российские прокремлевские СМИ, дает четко увидеть попытки подготовить почву для очередной пропаганды.

Почему референдум за евроинтеграцию важен

Эксперт, специализирующаяся на исследованиях постсоветского пространства, в частности на изучении отношений между Россией и государствами – членами Восточного партнерства Анжела Грамада во время разговора с 24 Каналом отметила, что оба события (референдум и выборы) важны.

Внимание внешних сил, то есть Москвы и олигархов, которые имеют проблемы с законом, сосредоточено на референдуме, чтобы избежать положительных изменений в Республике Молдова. Эти положительные изменения принесли бы правосудие, антикоррупционную политику и санкции для тех, кто нарушил закон.

Анжела Грамада Президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) То есть это поставило бы под сомнение незаконные схемы и присутствие в политической жизни некоторых коррумпированных людей, которые имеют проблемы с законом. Кроме того, голосование за европейскую интеграцию побудило бы Украину и Грузию продолжить этот процесс, который завершился бы принятием другой модели развития, характеризующейся более сильными демократическими институтами и уважением к правам и свободам. Это также приведет к потере влияния и контроля России над Республикой Молдова и другими государствами.

Если население не поддержит референдум

Поскольку референдум в Молдове будет проходить в один день с первым туром президентских выборов, то не может не возникнуть вопрос: что будет в случае провала референдума, но, например, победы Майи Санду на президентских выборах, которая поддерживает проевропейский курс?

По мнению госпожи Анжелы, такой сценарий вполне возможен. Однако она сразу же подчеркивает, что это будет катастрофой для внутреннего институционального баланса.

Почему? Потому что Республика Молдова является парламентской республикой. Президентский институт больше не будет иметь необходимой поддержки для выполнения своих обязанностей. Это приблизит нас к тому, что мы имеем сегодня в Грузии, когда президент страны не может действовать и заблокирован парламентом,

– объясняет эксперт.

Грамада добавляет также, что, если референдум не получит поддержку, это не означает, что новое правительство официально откажется от евроинтеграции. Но оно точно замедлит этот курс или поставит народ в состояние ожидания и имитации евроинтеграции.

Справочно: Молдова – унитарная парламентская республика. В такой системе высшим представительным и законодательным органом страны является парламент, а президент, соответственно, не является главой исполнительной власти.

Также стоит добавить, что до 2016 года президента избирал парламент, а не население страны. Однако 4 марта 2016 года Конституционный суд Молдовы принял решение, согласно которому такой порядок выборов признан неконституционным, и уже в октябре того же года президентские выборы состоялись путем общенародного голосования.

Почувствует ли Украина негативные последствия в случае провала референдума

По сценарию, когда референдум за евроинтеграцию будет провален, прежде всего, пророссийские силы могут получить больше преимуществ на предстоящих парламентских выборах.

Если пророссийские силы придут к власти в 2025 году, Украина уже не сможет вести прежний диалог с властью в Кишиневе. Доверие между партнерами будет утрачено, а цепь поддержки Украины со стороны Республики Молдова разорвется,

– замечает Анжела Грамада.

Также, по мнению эксперта, украинские беженцы больше не будут чувствовать себя в безопасности с возможным пророссийским правительством в Кишиневе, что может привести к их выселению или другим формам преследования.

"Однако, что самое важное, мы потеряем единство и общий голос по европейской интеграции. Эта потеря может существенно повлиять на региональную стабильность и способность решать некоторые общие проблемы в партнерстве, такие как правосудие, двусторонние отношения и приднестровский конфликт", – резюмирует эксперт.