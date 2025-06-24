Примитивная манипуляция: в МИД прокомментировали референдум Орбана в Венгрии

Министерство иностранных дел Украины считает, что "референдум" в Венгрии, который организовал премьер-министр Виктор Орбан, на самом деле был манипуляцией. Так называемые консультации с народом сопровождались агрессивным нагнетанием ненависти к Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление МИД. "Национальные консультации VOKS2025 по вступлению Украины в Европейский Союз" правительство Венгрии проводило с 14 апреля по 20 июня.

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В МИД отреагировали на референдум в Венгрии

Во внешнеполитическом украинском ведомстве рассказали, что опрос Виктора Орбана "не имеет ничего общего" с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления. Ведь там поднимался вопрос, который является сознательной манипуляцией для получения нужных результатов.

Министерство иностранных дел Украины уважает венгров, присоединились к консультациям, в том числе и тех, кто имеет другое мнение относительно вступления Украины в ЕС.

Так в оппозиционной к Орбану партии "Тиса" отметили, что участие в опросе приняло на самом деле меньше людей, чем сообщается. Чиновники подчеркивают – референдум провалился, поскольку участие приняли лишь 3-7% граждан.

Официальные результаты консультаций власть до сих пор не опубликовала. Однако, они и не покажут общей картины, ведь основной целью правительства было перевести внимание венгров с провалов их социально-экономической политики на внешнего врага в виде Украины и безосновательно запугивать граждан.

Убеждены, что абсолютное большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию. Считаем венгерский народ дружественным и благодарны всем венграм, которые искренне поддерживают Украину и украинцев в течение полномасштабной войны. Уверены, что большинство венгерского общества прекрасно понимает, что Украина и украинцы не являются их врагами,

– говорится в сообщении МИД.

В ведомстве убеждены, что Венгрия на самом деле хотела бы, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. Этот шаг мог бы обеспечить стабильность в регионе. Более того, лидеры венгерского нацменьшинства из Украины ранее обращались к премьер-министру Венгрии с просьбой не блокировать вступление Украины в ЕС.

Именно открытые переговоры, по мнению МИД, могли бы развенчать предостережения венгерского правительства относительно потенциальных рисков от интеграции Украины в Евросоюз и снять беспокойство государств-членов.

Несмотря на то, что в ЕС есть страны, которые не поддерживают вступление Украины, этот процесс все равно необратимый цивилизационным выбором украинского народа. Украина в дальнейшем пытается выполнить требования Союза, а партнеры отмечают значительный прогресс нашего государства.

Представители ЕС неоднократно подчеркивали, что очередная волна расширения должна положительно повлиять на экономический потенциал Союза и ситуацию с безопасностью в Европе в целом,

– отметили в ведомстве.

В целом Украина стремится к конструктивному партнерству со всеми странами-членами ЕС, в том числе и с Венгрией, чтобы вместе построить более сильную и безопасную Европу.