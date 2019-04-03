Референдум и электронное голосование: Разумков рассказал, почему это должно сработать

Комик-кандидат Владимир Зеленский стал фаворитом первого тура, однако многие украинцы неудовлетворены таким результатом.

О программе кандидата в президенты Владимира Зеленского в прямом эфире 24 каналу поговорили политтехнолог лидера гонки Дмитрий Разумков и политолог Алексей Минаков.

Вопрос референдумов

"Ключевой вопрос в программе Зеленского не в плане его обещаний, а их реализации. Одна из ключевых фишек – это народовластие, референдумы. Однако является ли это всегда положительным, так в Великобритании референдум привел к Brexit, к процессам выхода из Европейського союза", – заявил Минаков.

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На это политтехнолог команды Зеленского Дмитрий Разумков ответил, что ничего не бывает стопроцентно правильного или неправильного. Так же и с Brexit.

Мы можем соглашаться, нам может не нравится, но это решение британского народа. То, что нормы демократии во многих государствах работают и достаточно эффективно – это хорошо. Однако наше государство сегодня независимое, благодаря референдуму в 1991 году,

– отметил член команды Зеленского.

Электронное голосование

По словам политолога Алексея Минакова, электронное голосование хорошо сработало в Эстонии. Однако в цивилизованных странах Европы, США не спешат реализовывать электронное голосование.

Разумков ответил, что Украина не всегда должна идти по принципу других стран.

Рано или поздно мы придем к тому, что Украина будет задавать тренды. Сегодня в Эстонию ездят представители многих государств и перенимают опыт. Мы прекрасно понимаем, что есть старшая возрастная группа, которая не сможет сразу перейти на технологии,

– отметил политтехнолог Зеленского.

Между тем на сайте Верховной Рады появилась петиция, которой украинцы хочу обязать проводить публичные дебаты кандидатов в президенты перед каждым туром выборов. Ее поддержали чуть более 200 человек.

В первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее следуют Порошенко (15,94%) и Тимошенко (13,39%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 2 апреля после обработки почти 100% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов и уже признала свое поражение.

Результаты национального экзит-пола