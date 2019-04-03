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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Референдум та електронне голосування: політтехнолог Зеленського розповів, чому це має спрацювати

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      Комік-кандидат Володимир Зеленський став фаворитом першого туру, проте багато українців незадоволенні таким результатом.

      Про програму кандидата в президенти Володимира Зеленського у прямому ефірі 24 каналу поговорили політтехнолог лідера перегонів Дмитро Разумков та політолог Олексій Мінаков.

      Питання референдумів

      "Ключове питання в програмі Зеленського не в плані його обіцянок, а їх реалізації. Одна з ключових фішок – це народовладдя, референдуми. Проте чи є це завжди позитивним, бо у Великій Британії референдум призвів до Brexit, до процесів виходу з Єввропейського союзу", – заявив Мінаков.

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      На це політтехнолог команди Зеленського Дмитро Разумков відповів, що нічого не буває стовідсотково правильного чи неправильного. Так само й з Brexit.

      Ми можемо погоджуватися, нам може не подобатися, але це є рішення британського народу. Те, що норми демократії у багатьох державах працюють і достатньо ефективно – це добре. Проте наша держава сьогодні незалежна, завдяки референдуму в 1991 році,
      – зазначив член команди Зеленського. 

      Електронне голосування

      За словами політолога Олексія Мінакова, електронне голосування гарно спрацювало в Естонії. Проте в інших цивілізованих країнах Європі, США не поспішають реалізовувати електронне голосування.

      Разумкова відповів, що Україна не завжди повинна йти по принципу інших країн.

      Рано чи пізно ми прийдемо до того, що Україна задаватиме тренди. Сьогодні в Естонію їздять представники багатьох держав і переймають досвід. Ми прекрасно розуміємо, що є старша вікова група, яка не зможе зразу перейти на технології,
      – зазначив політтехнолог Зеленського.

      Тим часом на сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати кандидатів у президенти перед кожним туром виборів. Її підтримали трохи більше ніж 200 людей.

      У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,22% голосів), далі йдуть Порошенко (15,94%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.

      зеленський порошенко вибори

      Результати національного екзит-полу

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