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Референдум на Донбассе – идеальный план для Путина

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Путин ищет пути федерализации Украины
Путин ищет пути федерализации Украины / Фото из открытых источников

Путин пытается найти легальные пути, чтобы сбросить с себя бремя финансирования ОРДЛО. Для него идеальный план – на референдуме легализовать автономию ОРДЛО. Но это будет имитация.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Подробности о предложении Путина Трампу в материале: Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе

Будет псевдореферендум. В ОРДЛО четыре года находятся российские регулярные войска, там полностью российская медийная пропаганда. Как пройдет референдум, если там стоят российские танки? Россия отрыто нарушила международные законы и напала на чужую территорию. Чтобы проводить референдум, надо признать факт наличия российских войск. Поэтому это абсурд,
– отметил Давидюк.

По его мнению, Путин забросил эту идею в медийное пространство на самом высоком уровне и показал, что путь может быть и такой. Впервые на таком высоком уровне прозвучала альтернатива миротворцам. Как считает политолог, Путин не хочет заводить миссию ООН и с ними проводить референдум и выборы. Поэтому предлагает новый путь.

По словам политолога, в Вашингтоне теоретически идею референдума могли рассматривать. Но то, что публичного месседжа не было, свидетельствует, что агрессивные амбиции Путина не нашли отклика в позиции Трампа.

"Проблема Донбасса – плоскость военная и геополитическая. А Путин пытается предложить политическое меню. Но без возвращения Украины или третьей стороной – миротворцами – контроля над границей не может быть речи о референдуме. Люди живут в оккупации, и там сработает стокгольмский синдром (психологическое бессознательное защитное состояние, которое характеризуется привязанностью жертвы к обидчику – "24"). Плюс фальсификации и страх. Человек не может голосовать под дулом автомата. В Крыму под дулами "зеленых человечков" проголосовали 104% от 100% возможных", – подчеркивает Николай Давидюк.

Эксперт также отметил, что теперь вопрос, как на это официально отреагирует Украина и какой свой сценарий предложит.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.

Как известно, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Война на Донбассе Владимир Путин "Референдум" на Донбассе
Источник: 24 канал
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