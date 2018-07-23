Референдум на Донбасі – ідеальний план для Путіна

Путін намагається знайти легальні шляхи, щоб скинути з себе тягар фінансування ОРДЛО. Для нього ідеальний план – на референдумі легалізувати автономію ОРДЛО. Але це буде імітація.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Подробиці про пропозицію Путіна Трампу в матеріалі: Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі

Буде псевдореферендум. В ОРДЛО чотири роки перебувають російські регулярні війська, там повністю російська медійна пропаганда. Як пройде референдум, якщо там стоять російські танки? Росія відрито порушила міжнародні закони і напала на чужу територію. Щоб проводити референдум, треба визнати факт наявності російських військ. Тому це абсурд,

– наголосив Давидюк.

На його думку, Путін закинув цю ідею в медійний простір на найвищому рівні і показав, що шлях може бути і такий. Вперше на такому високому рівні прозвучала альтернатива миротворцям. Як вважає політолог, Путін не хоче заводити місію ООН і з ними проводити референдум і вибори. Тому пропонує новий шлях.

За словами політолога, у Вашингтоні теоретично ідею референдуму могли розглядати. Але те, що публічного меседжу не було, свідчить, що агресивні амбіції Путіна не знайшли відгуку в позиції Трампа.

"Проблема Донбасу – площина військова і геополітична. А Путін намагається запропонувати політичне меню. Та без повернення Україною або третьою стороною – миротворцями – контролю над кордоном не може бути мови про референдум. Люди живуть в окупації, і там спрацює стокгольмський синдром (психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника – "24"). Плюс фальсифікації і страх. Людина не може голосувати під дулом автомата. В Криму під дулами "зелених чоловічків" проголосували 104% від 100% можливих", – наголошує Микола Давидюк.

Експерт також зазначив, що тепер питання, як на це офіційно відреагує Україна та який свій сценарій запропонує.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі.



Як відомо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.