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Референдум в ОРДЛО проблему Донбасса не решит, – эксперт

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Путин предложил Трампу провести на Донбассе референдум
Путин предложил Трампу провести на Донбассе референдум / Фото из открытых источников

Сценарий проведения референдума в ОРДЛО, который мог предложить Путин Трампу, сомнительный. Это пока не официальная информация. Но даже в таком случае его будет сложно реализовать, поскольку требуется согласие Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Главный вопрос – о чем референдум? О том, что ОРДЛО хочет автономии? В таком случае все останется так, как сейчас. Они могут провести референдум, но его модель может быть неприемлемой для Украины. И что тогда? Такая же история, как с "референдумом" в Крыму ", – отметил Фесенко.

Во-вторых, говорит политолог, важна процедура самого решения: когда и как это будет проходить? При нынешней или уже будущей власти Украины?

Этот референдум не решит проблему Донбасса. Даже если на встрече Трампа и Путина эта тема поднималась, это не перспективно. Кроме того, любое голосование в ОРДЛО – референдум или местные выборы – не могут проходить в условиях, когда ситуацию контролирует одна сторона. Если это оккупационная власть и российские наемники, то этот референдум априори не может быть легитимным,
– подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, если на территории ОРДЛО будут миротворцы, временная переходная администрация, которые будут контролировать безопасность, то тогда могут быть проведены выборы и какой-то референдум, но по согласованной с Украиной процедуре.

"Трамп мог сказать, что подумает над темой референдума. Но не один президент США будет принимать решение. Трамп может сказать: классная идея, давайте ее продвигать, а Госдеп поддержит, и США предложат компромиссный вариант и даже что-то подпишут. Но это не будет реализовано, если власти Украины и украинское общество не воспримет такой вариант. Так было с минскими соглашениями", – отметил Владимир Фесенко.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.

Как известно, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 канал
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