Референдум в ОРДЛО проблему Донбасу не вирішить, – експерт

Сценарій проведення референдуму в ОРДЛО, який міг запропонувати Путін Трампу, сумнівний. Це поки не офіційна інформація. Але навіть у такому випадку його буде складно реалізувати, оскільки потрібна згода України.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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"Головне питання – про що референдум? Про те, що ОРДЛО хоче автономії? В такому випадку все залишиться так, як зараз. Вони можуть провести референдум, але його модель може бути неприйнятою для України. І що тоді? Така ж історія, як з "референдумом" у Криму", – зауважив Фесенко.

По-друге, говорить політолог, важлива процедура самого рішення: коли і як це буде проходити? При нинішній чи вже майбутній владі України?

Цей референдум не вирішить проблему Донбасу. Навіть якщо на зустрічі Трампа і Путіна ця тема піднімалася, це не перспективно. Крім того, будь-яке голосування в ОРДЛО – референдум або місцеві вибори – не можуть проходити в умовах, коли ситуацію контролює одна сторона. Якщо це окупаційна влада і російські найманці, то цей референдум апріорі не може бути легітимним,

– підкреслив експерт.

Водночас, за його словами, якщо на території ОРДЛО будуть миротворці, тимчасова перехідна адміністрація, які контролюватимуть безпеку, то тоді можуть бути проведені вибори і якийсь референдум, але за погодженою з Україною процедурою.

"Трамп міг сказати, що подумає над темою референдуму. Але не один президент США прийматиме рішення. Трамп може сказати: класна ідея, давайте її просувати, а Держдеп підтримає, і США запропонують компромісний варіант і навіть щось підпишуть. Але це не буде реалізовано, якщо влада України і українське суспільство не сприйматиме такий варіант. Так було з мінськими угодами", – наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі.



Як відомо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.