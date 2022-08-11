Замысел оккупантов сломали, – Хлань объяснил, почему "референдума" на Херсонщине 11 сентября не будет

оккупанты планировали 11 сентября провести "референдум" в Херсонской области, чтобы забрать область в состав России. Однако ВСУ сломали планы захватчиков и будут до этого времени пытаться деоккупировать Херсон.

Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань. Он считает, что уже в сентябре украинская армия сможет зайти в Херсон.

К теме ВСУ окончательно отсекли поставки оружия россиян – Хлань о последствиях удара по Каховскому мосту

По его словам, все к этому идет. Хлань отметил, что те события на фронте, которые происходят в последние недели, свидетельствуют о том, что подготовка к деоккупации уже началась.

Депутат уверяет, что попытки оккупантов проводить "референдум" в Херсоне будут разрушены нашими ВСУ.

Сегодня уже можно уверенно говорить, что "референдум" 11 сентября не состоится. Мы ждем, что в ближайшие неделю – две оккупанты заявят о переносе "референдума",

– заявил Хлань.

По его мнению, это россияне сделают по банальной причине – они провалили подготовку к "референдуму".

"За последний месяц, когда наши ВСУ начали точно попадать в склады, а началось все с уничтожения казарм и командования росгвардейцев, у оккупантов возникла паника. Где-то три недели они просто не могли собраться. Этот месяц был потерян", – объяснил Хлань.

Депутат подчеркнул, что именно ВСУ разрушили планы захватчиков, а херсонцы помогли.

Это уже будет третье перенесение даты "референдума", потому что во-первых, оккупанты не смогут его провести организационно, а во-вторых, настроения херсонцев за этот месяц кардинально изменились – если раньше было отчаяние, то сейчас все понимают, что Херсонская область будет освобождена и это уже вопрос месяца-двух,

– ответил Хлань.

К тому же он отметил, что партизанское движение в оккупированной Херсонской области оказывает давление на паспортизацию оккупантов.

"Они распространяют по всей области информацию о том, что, когда украинец берет российский паспорт, он становится человеком третьего сорта и сразу может быть мобилизован, как это было на Донбассе", – рассказал депутат.

Хлань считает, что это все в комплексе делает невозможным проведение "референдума", ведь общественное настроение в Херсоне такое, что дает оккупантам понять, чтобы они шли за российским кораблем.

Хлань о сорванных планах оккупантов по "референдуму" в Херсоне: видео



К слову, Вооруженные Силы Украины в ночь на 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам на Херсонщине. Также наши бойцы уничтожили несколько российских баз с боеприпасами. Известно, что из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по мостам.