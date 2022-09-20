Пентагон назвал псевдореферендумы оккупантов информационной операцией

В Пентагоне считают, что так называемые "референдумы", которые россияне хотят провести на оккупированных территориях, являются не более чем информационной операцией. Так кремль пытается отвлечь внимание от поражений на фронте.

Псевдореферендумы не повлияют на поддержку Украины

Оккупанты делают все, чтобы не акцентироваться на собственных поражениях. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

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Райдер подчеркнул, что мир видел то же в 2014 году. Россия через коллаборантов проводит "референдум" на оккупированных территориях, а затем использует это как основу, чтобы оправдать оккупацию украинских территорий.

Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США точно не признают результаты каких-либо фиктивных выборов,

– сказал спикер Пентагона.

Он добавил, что США будут и дальше сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы оказать Киеву необходимую поддержку.

Как мир реагирует на планы россии относительно так называемых "референдумов"

Оккупанты на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей выступили с "требованием" провести "референдум" о присоединении к россии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский псевдореферендум "ничего не стоит".

В Европарламенте заверили, что бутафорские "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине и ее территориальной целостности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал планы россиян "пародией, которая не будет иметь никакой силы". Однако политик планирует в ближайшее время пообщаться с владимиром путиным.

О том, что так называемые "референдумы" не имеют никакой законной силы, заявили в НАТО, Германии и балтийских странах.

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