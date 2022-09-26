"В кремле почувствовали панику, поэтому изменили планы": почему россия тянула с проведением "референдумов"

Россия не смогла выполнить задачу по оккупации украинских территорий на поле боя. Сопротивление Украины заставило кремль корректировать первоначальную стратегию в войне.

Панические настроения в москве вынудили путина ускорить попытки легитимизировать свою оккупацию. Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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России наплевать на мир

Эксперт отметил, что результаты российского волеизъявления на временно оккупированных украинских территориях можно было предусмотреть еще весной этого года.

Россияне тянули с проведением "референдумов" из-за того, что российские вооруженные силы не смогли получить территориальные успехи. У них не было возможности взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Главной задачей путина, которую он поставил в самом начале этой так называемой "специальной военной операции" - это "освободить" эти две области,

– объяснил обозреватель.

По его словам, после этого кремль хотел провести "референдумы" о присоединении этих территорий к россии.

"Когда стало понятно, что эти планы абсолютно провалились, что ВСУ дали отпор врагу, а россия не только не увеличивает территориальные достижения, но и начинает их терять, то в кабинетах кремля почувствовали определенную панику. Именно поэтому таким торопливым способом они назначили "референдумы" в конце сентября", — рассказал аналитик.

По его мнению, таким образом оккупанты демонстрируют, что меняют планы и не могут дождаться полного "освобождения" украинских областей.

"Поэтому проводят абсолютно неподготовленные и уморительные псевдореферендумы, которые продемонстрировали, что россии абсолютно плевать на международное право", — добавил специалист.

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Сможет ли это на что-то повлиять

Стуканов убежден, что для мира "мнение" россии относительно оккупации украинских земель совершенно неинтересно .

Россияне гнут свою линию с 2014 года, которая противоречит здравому смыслу и международному праву. Весь мир не признавал аннексии Крыма, оккупации Донбасса и Луганской области. Поэтому здесь они будут действовать похожим способом: вероятно, в начале октября или же в конце сентября соберется совет федерации, который примет решение о "присоединении" к россии",

– указал эксперт.

Он подчеркнул, что дальше "включится та же логика, по которой они это и затеяли", а именно – ядерный шантаж.

"Лавров уже сказал во время заседания Генассамблеи ООН, что "доктрины" по применению ядерного оружия будут распространяться на всю территорию россии. Это якобы будет касаться и тех территорий, которые они "присоединят" в ближайшее время. Ядерный шантаж адресуют странам Запада, чтобы они склоняли Украину к перемирию", — заметил обозреватель.

По его словам, москва хочет, чтобы Европа и США перестали поставлять тяжелое вооружение Украине, чтобы сделать невозможным наступательные операции ВСУ.

"Поэтому здесь сталкиваются две противоположные логики: с одной стороны – международное право, с другой – захватнические имперские аппетиты россии, которой абсолютно наплевать на то, что думает международное сообщество по этому поводу", – отметил аналитик.

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"Референдум на коленке"

Стуканов заверил, что псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях являются фарсом.

Это абсолютное издевательство над людьми и правом. И называть его "голосованием" нельзя. Это был первый в истории "референдум", прошедший "на коленке". Мы все видели видео, где голосовали во дворе "на колесах", где по подъездам ходили вооруженные мужчины с автоматами, заходили в квартиры и заставляли людей "голосовать" за россию.

– подчеркнул специалист.

По его мнению, не отдать голос за россию для местных жителей было бы действительно опасно.

"Даже с точки зрения жизни. Потому что тебя сразу записали бы "на карандаш". Если бы не в тот же момент "пригласили бы" на подвал, то на следующий день это могло бы произойти. Каждый человек должен был действовать исходя из своей персональной безопасности". То есть либо избежать голосования, спрятаться и не открывать дверь, либо находиться где-нибудь, либо поступить так, чтобы это наименьшим образом повлияло на твою безопасность», – считает обозреватель.

По его словам, "голос" обычных людей ничего не решал, поскольку их никто и не считал.

"Это просто показушное хождение для российского телевидения, чтобы показать, что "референдум" состоялся. На самом деле они происходили, собрали какое-то необходимое количество "голосов" неизвестно кого. Они брали голоса даже у людей, у которых не было паспортов и т.д. Цифры они напишут, когда завершится "квазиголосование", – рассказал аналитик.

По его словам, по этой причине для обычных людей ответственности не должно быть.

"А вот если они участвовали в организации "референдумов" – это коллаборация и сотрудничество с врагом, который тянет на государственную измену", – резюмировал эксперт.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

Желание голосовать людей на так называемых референдумах настолько "велико", что оккупантам приходится с оружием ходить по домам. В частности, подобные случаи фиксировали и в Запорожье. В Бердянске, накануне карикатурных мероприятий, завезли автобусами массовку из Крыма. Это несмотря на заявления, что оккупанты собрали людей в участковые комиссии среди местных.

Как сообщил Сергей Гайдай, в Луганской области "референдум" проходит на скорую руку в квартирах и дворах – под пристальным наблюдением россиян с оружием. Они угрожают жителям оккупированных территорий, пытаются вломиться в дома, а в случае неповиновения – просто выбивают дверь.

Кроме того, тех, кто голосует против вхождения в состав россии, оккупанты заносят в специальные списки. Также благодаря этому шоу и обходам по квартирам оккупанты ищут мужчин для мобилизации.

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