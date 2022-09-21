Неадекватная реакция путина: последние решения кремля могут втянуть НАТО в войну

Украина и мир предупреждали россию о серьезных последствиях, если она прибегнет к проведению фейковых референдумов на временно оккупированных территориях. Однако кремль все же решился на реализацию своих больных идей.

Такие действия являются прежде всего реакцией на наше контрнаступление в Харьковской области. Об этом 24 каналу сказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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У Путина неадекватная оценка действительности

"Успешное освобождение украинских территорий вызвало неадекватную реакцию со стороны путина. Она нелогична. Проведением этих референдумов он не достигает тех целей, которые перед ними ставятся, по крайней мере, в публичном пространстве", - отметил он.

Речь идет о том, что "референдумы" позволят принести мир на эти земли. Как будто Украина не будет отвоевывать у России территории, которые она считает своими из-за риска применения ядерного оружия.

Если пути действительно так думают, то это просто неадекватная оценка действительности. Хотя она присуща ему, мы это видим уже полгода. Она не приведет ни к чему, кроме ухудшения ситуации в самой России,

– подчеркнул Гармаш.

Кремлевский диктатор вовлекает в реальную войну граждан России, которые до этого были в состоянии войны виртуально. Более того, когда он говорит, что воюет не с Украиной на территории Украины, а с НАТО – таким образом он вовлекает в войну и граждан государств-членов НАТО.

"Пока что виртуально. Но если и дальше так события будут развиваться, возможно и не только виртуально", – сказал Гармаш.

Он добавил, что Запад уже испытывает агрессию путина – экономически и энергетически. "С сегодняшнего дня фактически начался глобальный конфликт, и Запад уже показал свою позицию. Тот же Шольц заявил, что Германия не позволит пути выиграть войну на условиях России", - подчеркнул экспредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Инсценирование "референдумов" – шаг отчаяния

По мнению Гармаша, инсценировка проведения референдумов – это шаг отчаяния со стороны России. В РосСМИ сообщают, что в Запорожье участниками референдума станут 500 тысяч избирателей. "Я просто напомню, что количество населения Запорожской области до войны было 1 600 000. Они хотят опросом трети населения выбрать судьбу этого региона", – отметил он.

Более того, добавляется, что уже создано 394 избирательных участка, 85 из них - за пределами области. Вроде бы они расположены в России, квазиреспубликах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области.

У меня вопрос. Если они принимают решение о проведении референдумов, и в тот же день сообщается о создании участков – как это вообще физически возможно? Они сами показывают, что эти "референдумы" – сугубо политический шаг, фактически инсценировка волеизъявления,

– сказал Гармаш.

Все для того, чтобы пути выполнили свои политические задачи. Конечно, опираясь на больные фантазии и неадекватное восприятие реальности.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: последние новости

Глава кремля во время своего обращения 21 сентября уделил особое внимание "референдумам" в самопровозглашенных республиках Донецкой и Луганской областей, а также в части Запорожской и Херсонской области. Диктатор цинично заявил, что Россия "не может бросить людей".

В Институте изучения войны считают, что заявления о проведении псевдореферендумов в большинстве своем направлены на внутреннюю аудиторию россии. Вероятно, Путин надеется улучшить возможности России в формировании вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить" недавно заявленную российскую территорию.

Конечно, фейковые референдумы не признает ни одно сознательное государство в мире. В свою очередь, украинские власти призывают жителей временно оккупированных территорий не участвовать в незаконных "голосованиях".

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