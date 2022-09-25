Результаты псевдореферендумов "подвели" еще в начале сентября, – перехват СБУ

Россияне проводят псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. СБУ перехватили разговор, который проливает свет на "результаты" этого шоу.

Захватчики не могут добиться успехов на фронте, поэтому решили аннексировать оккупированные территории Украины. Для этого враг решил провести "референдумы". Мало того, что украинцы не участвуют в этом фарсе, так его результаты были известны еще задолго до голосования.

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"Результаты" были известны заранее

Сотрудникам СБУ удалось перехватить очередной разговор оккупантов. По телефону общались жители временно захваченных территорий, в которых есть родные среди "руководства л/днр".

Как выяснилось, все это шоу враги сделали только для того, чтобы показать желание украинцев стать частью россии. Ведь "результаты" псевдореферендумов подготовили еще до того, как началось само голосование.

Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, значит, кумовья... Дочь работает в "министерстве социальной политики днр". Она знает все. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "ДНР" в состав россии",

– рассказывает женщина.

В разговоре женщины жалуются на оккупационный режим. По их словам, россия имеет целью только уничтожение местного населения. Поэтому их всех враг буквально подвергает верной смерти.

Привезли "наблюдателей" из Камеруна

Псевдореферендумы оккупанты проводят в течение нескольких дней: с 23 по 27 сентября. А делают они это исключительно для того, чтобы россиянам по телевизору показать "правильную картинку".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как проходит псевдореферендум в области. Он отметил, что враги объявляют "явку" в процентах вместо называния количества людей, "отдавших свой голос". И на это, уверяет он, есть веская причина.

Оккупанты каким-то чудом смогли насчитать 45% отдавших свой "голос" за присоединение. Это несмотря на то, что у россиян отсутствует список всех оставшихся на временно оккупированных территориях. То есть враг прямо из головы себе рисует цифру, чтобы достичь плановой отметки, названной сверху.

Но это еще не все. Жалкое шоу уже контролируют специальные "наблюдатели". Их привезли как из беларуси, так и из Камеруна. Но, оговорился Гайдай, неизвестно, действительно ли они оттуда. Вы же помните, что для эффектного сюжета россияне могут многое наговорить.

Если вернуться к цифрам, они откровенно впечатляют. Например, в Северодонецке, по убеждению россиян, отдали свой голос за вхождение в россию около 4,5 тысяч жителей из 10 тысяч оставшихся. Но ведь к концу февраля население города насчитывало 110 тысяч человек. Так что получается, что ни о каких 45% и речи быть не может.

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