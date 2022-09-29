После псевдореферендумов россияне хотят оккупировать Азовское море

Россияне на "референдумах" о присоединении временно оккупированных территорий не остановятся. После аннексии они еще планируют захватить Азовское море.

Это подчеркнул глава "крымского парламента" владимир константинов. Он отметил, что "референдумы" станут причиной не только отбирания захваченных россиянами территорий.

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У Украины отберут выход к Азовому морю

Соответствующее решение костантинов считает стратегическим для официальной москвы. Таким образом, Азовское море станет внутренним русским. Так что аннексировать планируют не только псевдореспублики, Запорожскую, а также Херсонскую области.

Это серьезное стратегическое решение для россии. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство.

– подчеркнул костантинов.

Напомним, что еще в мае "постпред" временно оккупированного Крыма георгий мурадов прокомментировал "освобождение" Мариуполя. Тогда он заявил, что теперь Азовское море станет общим для использования как россии, так и "днр". И именно тогда он отметил, что Украина потеряет выход к морю, ведь больше не контролирует часть Запорожья и Херсонской области.

Результаты "референдумов" были ожидаемы

Весь цивилизованный мир прекрасно понимал, какими цифрами будут кичиться русские. Ведь сделать с таким размахом псевдореферендум и не достичь желаемого – невозможно. Есть только одна поправочка: желаемое – нарисованные с головы "результаты". И по них мы коротко пройдемся.

Накануне росСМИ опубликовали якобы результаты "волеизъявления" на псевдореферендумах. Согласно им, более 97% голосов отдали именно за вхождение в состав россии. Более того, уже 27 сентября сообщили, что удалось подсчитать все 100% бюллетеней, что просто невозможно.

Какими же были "результаты" по регионам:

Согласно подтасованным голосам, в квазиреспублике "днр" хотят присоединиться к россии 99,23% тех, кто был на псевдореферендуме.

хотят присоединиться к россии 99,23% тех, кто был на псевдореферендуме. Если говорить о "лнр", то там процент вроде бы немного ниже – 98,42%.

то там процент вроде бы немного ниже – 98,42%. А вот на территории временно захваченной Запорожской области "сторонников" аннексии насчитали 93,11%.

"сторонников" аннексии насчитали 93,11%. Тем временем в Херсонской области голос за "вхождение в состав россии" якобы отдали 87,05% избирателей.

Когда россияне объявят об аннексии – точно неизвестно. По одной из версий, это может произойти уже 30 сентября. Но есть соображения и относительно того, что соответствующее заявление путин озвучит ближе к своему дню рождения.

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