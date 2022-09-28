Нам так безразлично, что аж "неудобно", – военный Вышебаба о "референдумах" россиян

Фейковые "референдумы", которые россияне устроили на оккупированных территориях, никто не воспринимает серьезно. Поэтому они никоим образом не будут влиять на планы Генштаба и украинских военных по деоккупации наших территорий.

Все готовятся и ждут приказов. Об этом 24 каналу сказал командир отделения в 68 отдельной егерской бригаде ВСУ Павел Вышебаба.

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Был ли там "референдум" так называемый или не был – всем глубоко безразлично. Настолько безразлично, что аж "неудобно",

– подчеркнул командир.

Почему псевдореферендумы россии не помогут

Во-первых, все это действо с фейковым волеизъявлением и нарисованными цифрами абсурдно. "Вы же видели, туда приезжают россияне голосовать. Это смешно смотрится", – отметил Вышебаба.

Во-вторых, на временно оккупированных территориях очень серьезные движения сопротивления. Люди борются, распространяют информацию, устраивают диверсии – они очень ждут ВСУ.

То, что называется подпольем – об этом еще будет написано очень много исторических книг. Поверьте, на оккупированных территориях украинцы продолжают совершать героические поступки. Наши им передают необходимое оборудование и деньги на все эти диверсии. Люди готовятся к деоккупации, там нас точно ждут,

– подытожил Павел Вышебаба.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: последние новости

Российские пропагандисты публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются и рисуют чуть ли не стопроцентную "поддержку".

Оккупанты превратили "референдумы" на оккупированных территориях прямо-таки в цирк. Так, в Запорожье гауляйтеры сами "ставили галочки" за тех, кто отказывался или уехал из оккупации. Фальсификационная избирательная комиссия заявила, что участие в "голосовании" приняли 462 109 человек – это примерно вдвое больше, чем сейчас есть на оккупированных территориях области.

Причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса. На фото много пустых бюллетеней, в которых никто не выражал поддержку "референдума". Очевидно, россияне решили воспользоваться пословицей "молчание – знак согласия".

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