Оккупанты ходят по квартирам на Донбассе и Запорожье: ищут и "избирателей", и мужчин
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает проводить как псевдореферендумы, так и частичную мобилизацию. Они пытаются отправить на войну как можно больше мужчин.
Это заметили в Запорожье и Донбассе. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Россияне ходят по квартирам на Донбассе и в Запорожье
Так противник пытается реализовать объявленный незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины.
В населенных пунктах Запорожской области представители оккупационных властей вместе с вооруженными российскими военными совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме".
К тому же такие обходы преследуют цель и выявления мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.
Кроме того, в городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.
Проведение частичной мобилизации: последние новости
- Напомним, что за последний год российский президент владимир путин провел по меньшей мере четыре попытки мобилизации. Вероятно, он исчерпал имеющихся боеспособных резервистов.
- Ростовская область уже закрыта на въезд и выезд. Россиян призывают вернуться на места прописки.
- В Институте изучения войны считают, что владимир путин вряд ли преодолеет фундаментальные структурные проблемы, пытаясь мобилизовать большое количество россиян. На это есть некоторые причины.
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