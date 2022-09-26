Оккупанты ходят по квартирам на Донбассе и Запорожье: ищут и "избирателей", и мужчин

Россия продолжает проводить как псевдореферендумы, так и частичную мобилизацию. Они пытаются отправить на войну как можно больше мужчин.

Это заметили в Запорожье и Донбассе. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Так противник пытается реализовать объявленный незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины.

В населенных пунктах Запорожской области представители оккупационных властей вместе с вооруженными российскими военными совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме".

К тому же такие обходы преследуют цель и выявления мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.

Кроме того, в городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

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