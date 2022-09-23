Из-за "референдумов" россияне ввели каникулы для школьников, – спецслужбы

23 сентября на оккупированных территориях Украины россия начала проведение псевдореферендумов. Из-за этого остановилось обучение школьников.

Об этом 24 каналу сообщил источник спецслужб. Таким образом, оккупационные власти делают все, чтобы присоединить украинские территории "в состав россии". Она даже "забивает" на детей.

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оккупанты объявили каникулы

Как нам стало известно, рашисты ввели каникулы в учебных заведениях на оккупированных территориях. Дети не будут ходить в школу с 22 по 28 сентября, пока продолжаются псевдореферендумы.

Кроме того, захватчики ужесточили режим работы оккупационной полиции.

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Напомним, что 23 сентября на оккупированных территориях Украины и квазиреспубликах Донбасса начались "референдумы".

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отреагировал на это. Он назвал псевдореферендумы "пропагандистским шоу для проведения z-мобилизации".

Источник спецслужб сообщил 24 каналу, что так называемые оккупационные власти Херсонщины "присоединили" к составу области Снигиревский и Александровский муниципальные округа. Таким образом часть Николаевщины решили сделать "российской".

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