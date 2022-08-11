россия уже не скрывает, что провести "референдум" на оккупированных территориях невозможно, - Минобороны

российским захватчикам не удается устроить "референдум" на временно оккупированных территориях. Впрочем, россия уже не скрывает этого.

оккупанты не смогут развернуть избирательные участки. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

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Почему псевдореферендумы россиян провалились

По словам Маляр, россия не скрывает, что провести "референдум" на оккупированных территориях невозможно.

Избирательные участки развернуты не будут. Вместо голосования, в дома граждан будут приходить местные коллаборанты,

– отметила заместитель министра обороны.

Маляр рассказала, что в присутствии чиновников и российских военных украинцы будут вынуждены делать "свободное" волеизъявление.

Как россияне готовятся к проведению псевдореферендума

россия хочет аннексировать пятую часть Украины. Фейковый "референдум" страна-оккупант хочет организовать в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Поэтому украинцев призвали быть осмотрительными и не участвовать в этих преступных действиях врага.

российские оккупанты завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области. Они провели "форум" в городском Дворце культуры.

В Мелитополе украинские партизаны открыли охоту на организаторов псевдореферендума в Запорожской области. Они делают все, чтобы не допустить этого шабаша.

В Херсонской области у захватчиков возникли некоторые проблемы с подготовкой к псевдореферендуму. Так, местное население настолько не поддерживает все эти "процессы", что даже сформировать нужное количество комиссий оккупанты не могут.

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