Государственная служба: недооцененная, но критически необходимая для войны и восстановления

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Государственная (или публичная) служба – неотъемлемая часть стабильного и эффективного функционирования государства. Однако в украинском обществе отношение к государственным служащим специфическое. Чтобы это изменить, необходимо осознать, насколько важна работа госслужащих для развития государства в целом и для нашей повседневной жизни в частности.

Поэтому о важности государственной службы для войны и восстановления Украины в будущем читайте в материале для 24 Канала.

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Без эффективной госслужбы не будет эффективной демократии

Госслужащий – человек, которому принадлежит ключевая роль в защите прав и свобод граждан и поддержке экономического и социального развития государства. Кроме того, эффективное государственное управление – залог выполнения Плана Ukraine Facility, программы поддержки Украины от Европейского Союза на 50 миллиардов евро. В более широком смысле – без качественного госуправления процесс эффективного послевоенного восстановления Украины просто невозможен.

Залог качественной государственной службы – профессиональные мотивированные специалисты, которые формируют государственную политику, предоставляют админуслуги, следят за соблюдением законодательства, а также управляют государственными финансами (то есть средствами налогоплательщиков и международной помощью). На практике это означает, что именно от квалифицированности госслужащих в министерстве во многом будет зависеть опыт взаимодействия с государством для человека в больнице, школе, ЦПАУ и т.д.

Какие есть проблемы с государственной службой в Украине? Как получилось, что государство как работодатель теряет профессионалов? Чтобы понять это, мы в Центре совместных действий на условиях анонимности откровенно пообщались о проблемах публичной службы в Украине с бывшими и действующими госслужащими.

Госслужащих условно можно разделить на три категории. Первая – те, кто пришел за опытом, относительно легко устроились, получили хорошую запись в трудовой. Правда, есть нюанс – платят мало. Вторая – те, кто пришел заработать. Эти люди получают сразу топ-должности и надолго не задерживаются. Третья категория – те, кто работает с советских времен и все еще надеется на высокую государственную пенсию,

– рассказывает наша собеседница, бывшая работница одного из министерств. Она работала на государственной службе более 10 лет, поэтому может сравнить ситуацию до и после реформы.

В чем проблема?

Реформа госслужбы в Украине началась в 2015 году и имела амбициозную цель: создание профессиональной, прозрачной и подотчетной системы государственного управления.

Появились обязательное электронное декларирование, разделение административных и политических должностей, прозрачные конкурсы. Заработные платы состояли из невысоких окладов и премий или поощрительных надбавок, что их начисляет руководитель в пределах фонда оплаты труда. Все вроде бы для того, чтобы смотивировать работать больше и качественнее,

– вспоминает уже бывшая работница судебной системы.

По мнению обеих уже бывших госслужащих, нововведения после реформы госслужбы не принесли желаемого результата – на ключевые должности и дальше брали "своих" и "удобных", а рядовой чиновник зарабатывал значительно меньше, чем мог бы в частном секторе. Это сделало государственную службу неконкурентоспособной на рынке труда и заставило многих порядочных квалифицированных людей искать другую работу.

Среди проблем, на которые указывают бывшие и действующие госслужащие, – значительная (иногда в несколько раз) разница в зарплатах различных категорий работников. Например, более 50 тысяч гривен для категории А, и около 15 тысяч – для остальных. Если человеку надо платить за аренду и дальше самому себя содержать, то быть госслужащим категорий Б или В – затруднительно.

Кроме того, государственные служащие жалуются на отсутствие практически ориентированных курсов и устаревшие программы обучения. При этом ежегодно до 1 октября нужно получить два кредита ЕКТС – это означает десятки часов дополнительного обучения для повышения квалификации. И регулярно оплата за него из собственного кармана. Еще один нюанс касается мобилизации: только человек устраивается на государственную службу, как его мобилизуют, потому что он точно сходил в ТЦК.

Одним из важнейших показателей эффективности госслужбы, по мнению бывшей работницы аппарата КГГА, является уровень компетенции и мотивации работника. И по ее опыту, с этим также есть ряд проблем.

К сожалению, власть принимает меры по разрушению автономии и независимости государственных органов, что делает их неспособными к выполнению своих функций. Нужно делать то, на что есть политическая воля. А если нет указания сверху – бюрократическая машина просто задавливает любую инициативу. Власть стремится создать систему, где государственные служащие будут лояльными к ней, а не будут действовать в интересах общества в целом,

– констатирует наша собеседница.

Как следствие, из государственных органов уходят профессионалы, которые не желают работать в условиях низкой зарплаты, чрезмерной бюрократизации и политического давления. На смену им приходят люди, которые не имеют соответствующего образования и опыта работы, а главное – мотивации работать на благо государства и общества. А это в свою очередь приводит к снижению качества предоставления услуг населению.

Почти десятилетняя реформа вместо решения лишь углубила имеющиеся ранее проблемы государственной службы – с этим утверждением согласны опрошенные нами бывшие и нынешние государственные служащие.

По данным Национального агентства по вопросам госслужбы, по состоянию на 1 мая 2024 года в Украине более 40 тысяч вакантных должностей госслужащих. Львиная доля – категории В. Наши собеседники констатируют – простым служащим, которые "делают работу руками", вообще не выгодно идти на госслужбу.

“Почему я ушла с госслужбы? – рассуждает наша собеседница, которая решила покинуть работу в министерстве. – Прежде всего, из-за бесконечных проверок, которые дублируют друг друга и повторяются. Логично проверить человека, когда он впервые устраивается на работу. Впервые проверить, не подлежу ли я люстрации, – тоже нормально. Но ведь надо каждый год доказывать, что ты – это ты! Отдельная боль – медицинские справки, которые должны быть определенной формы и которые можно получить только в определенных клиниках и платно, от 800 грн. И так из года в год”.

Когда в 2024 году встал вопрос очередной спецпроверки, наша собеседница решила, что не хочет больше работать в министерстве. "Пока ждешь результат – ты считаешься не зачисленным в штат. Если устраиваешься впервые – не получаешь зарплату все это время". Из пяти коллег ее отдела до середины 2024 года осталась работать только одна. А те, кто уволился, описывают свой опыт госслужбы как "никогда снова".

Бывает, что люди работают бесплатно по несколько месяцев, пока ждут результатов спецпроверки. Знаю случай, когда человек ждал 9 месяцев... Но не все к такому готовы – надо же как-то жить. Кроме того, порой есть специальное указание – не выдавать результаты проверки,

– делится экс-чиновник.

Кроме того, по ее словам, люди часто отождествляют обычных госслужащих с топ-чиновниками, которые попадают в скандалы, и это еще один фактор давления.

Неконкурентная зарплата, безумная ответственность и политическое давление – сочетание, способное отбить желание работать на государство даже у самых мотивированных способных и порядочных специалистов. Однако без сильных мотивированных профессионалов на государственной службе невозможны сильные правительство и министерства. И Украина должна как можно быстрее найти выход из этого заколдованного круга. Каким он может быть?

Государственная служба и восстановление

Реформа государственной службы стала на паузу из-за пандемии и полномасштабного вторжения. И курс на евроинтеграцию, необходимость привлекать средства международных партнеров и эффективно распоряжаться ими заставляют чиновников пересмотреть вопрос госслужбы.

Так, одним из шагов плана реформ для Украины Ukraine Facility является эффективное государственное управление. Им прямо предусмотрено: Украине нужна институциональная способность, чтобы реализовать запланированные реформы и привлекать большие объемы инвестиций. Для этого нужно:

создать справедливую систему оплаты труда государственных служащих;

настроить прозрачные процедуры отбора специалистов на должности;

цифровизировать управление государственной службой и человеческими ресурсами.

В финале должны получить профессиональную государственную службу без "кумовства" и коррупции – заинтересованные мотивированные специалисты, которые понимают уровень своей ответственности и готовы ее брать на себя. Выглядит вроде бы очень просто, но на практике это масштабный вызов, и здесь Украине может понадобиться международный опыт.

Трудности с привлечением квалифицированных специалистов на государственную службу по разным причинам есть не только в Украине. Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, из-за старения населения кадровый дефицит имеют организации как частного, так и государственного секторов. Госслужащие в возрасте 55 лет или старше составляют около 24%, тогда как доля служащих в возрасте до 34 лет – 18%.

Как и во многих других странах, в Украине значительная часть государственных служащих приближается к пенсионному возрасту, что создает риск потери опытных работников. Это подчеркивает необходимость омоложения кадрового состава и привлечения молодых специалистов.

Чтобы привлечь квалифицированных порядочных и еще и молодых специалистов, уже мало одной лишь хорошей зарплаты и прозрачного конкурса. Исследователи советуют правительствам позиционировать государственную службу как платформу для создания положительных социальных изменений, акцентировать на значимости такой работы.

Чтобы конкурировать с частным сектором, государственный должен внедрять современные технологии. В то же время – способствовать переподготовке и повышению квалификации имеющихся работников, чтобы удерживать ценных сотрудников с институциональными знаниями и опытом, а также заполнять вакансии в высококонкурентных сферах, таких как ІТ и кибербезопасность.

Не менее важны и условия труда. По мнению аналитиков, правительства должны демонстрировать гибкость в переходе на удаленную и гибридную работу. Такой подход поможет привлекать и удерживать новое поколение госслужащих. (И здесь стоит заметить, что украинским госслужащим пока запрещено выезжать за границу – независимо от возраста и пола).

Что должно измениться – мнение бывших госслужащих

"При каких условиях вы были бы готовы вернуться на государственную службу или хотя бы задуматься об этом?" – такой вопрос мы задали бывшим госслужащим. Ответы в целом перекликаются с рекомендациями исследователей рынка труда, приведенными выше.

"В первую очередь должны быть достойные зарплаты и льготы, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск, пенсионное обеспечение. Еще было бы хорошо, если бы твоя работа и карьерные возможности не зависели от политических пертурбаций", – делится бывшая сотрудница одного из министерств.

"Знаете, рабочая среда – это отдельная боль. Хочется работать в современном или хотя бы более-менее комфортном пространстве, а не стоять в очереди к единственному ксероксу на этаже, – вспоминает экс-работница судебной системы. – Хотелось бы четкого понимания перспектив карьерного роста, с реальными возможностями для повышения квалификации. Мне нравилось работать на государство, но я устала от его давления работодателя".

Украине нужна институциональная способность, чтобы реализовать запланированные реформы и привлекать большие объемы инвестиций. И этого невозможно достичь без сильных министерств (и других институтов) с квалифицированными специалистами. Это не прихоть доноров – от эффективности государственной машины зависит и ход войны, и восстановления. Ведь противостояние происходит не только между армиями, но и между государственными машинами. И от того, сможет ли государство преодолеть этот вызов без преувеличения зависит и качество жизни каждого украинца, и будущее Украины как государства.