Ассоциация городов бьет тревогу через законопроект 5655: почему нельзя допустить его принятия

Верховная Рада еще 1 – 2 декабря собиралась рассмотреть законопроект 5655, который в народе уже назвали реформой городонасилования. Тогда голосование так и не состоялось, но это еще не конец борьбы.

О том, почему нельзя допустить принятие этого законопроекта и что он предполагает – читайте в материале 24 канала.

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Так, 8 декабря Ассоциация городов Украины в очередной раз обратилась к главе профильного комитета парламента по законопроекту №5655. По словам представителей Ассоциации городов, нельзя допустить принятие этого документа в той редакции, которая существует. И на это есть ряд веских причин, среди которых:

создание возможностей для остановки самопроизвольного строительства;

демонополизации права подписи руководителя органа градостроительства, ведь это остановит все процессы в любом обществе, тем более в городе-миллионнике;

соответствия норм проекта Гражданскому Кодексу Украины. Законопроект негативно повлияет на всех участников рынка, кроме застройщиков

Этот законопроект наделал немало шума в обществе, что неудивительно. В том числе и потому, что после его принятия почти невозможно будет пожаловаться на недоброго застройщика. А жалобы можно будет подавать на:

архитекторов,

экспертов,

органы местного самоуправления,

даже на органы контроля.

Законопроект предусматривает, что Минрегион берет на себя часть функций ГАСИ, включая вынесение решений о привлечении участников рынка к ответственности и наложении штрафов.

В то же время, именно Минрегион будет принимать решение, кому давать доступ к рынку, а кому нет, ведь он будет регистрировать экспертные организации, уполномоченных лиц градостроительного контроля, сертифицировать архитекторов и т.д.

Все это создает большое коррупционное окно из центрального органа исполнительной власти, а из Министра – одного из самых влиятельных людей в государстве.

Главное "новшество" законопроекта, как объясняет архитектор, заместитель председателя Архитектурной палаты Украины Анна Кирий в комментарии "Экономической правде", заключается в передаче градостроительного контроля частным структурам. То есть, застройщики смогут создать такие компании для контроля самих себя.

Подобные инструменты делают невозможным привлечение застройщика к любой ответственности, ведь такие частные субъекты будут работать в очевидном конфликте интересов.

На какой стадии принятия законопроекта

Стоит отметить, что автором законопроекта является глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Ранее Шуляк попыталась опровергнуть мифы этого законопроекта. Ее позицию вы можете прочесть по ссылке.

30 ноября законопроект №5655 прошел профильный комитет Верховной Рады и на начало декабря было запланировано его вынесение в сессионный зал для рассмотрения во втором чтении.

Однако уже 1 декабря проект Закона Украины был снят с рассмотрения парламентом. Ассоциация городов Украины 28 ноября прежде обращалась с предложениями местного самоуправления к законопроекту.