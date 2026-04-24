ТЦК может стать "Офисом резерва": нардеп Костенко рассказал о будущей реформе

В Украине продолжается обсуждение изменений в системе мобилизации и возможного реформирования ТЦК. Часть предложений Министерства обороны находится на доработке после замечаний парламента и Генштаба.

Отдельные инициативы не получили поддержки президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал секретарь комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Что известно об изменениях в работе ТЦК?

Он отметил, что пока окончательной концепции реформы нет, а часть предложений вернули на доработку после замечаний профильного комитета и военного руководства.

Пока еще никакой окончательной концепции нет. Министерство обороны приходило, докладывало комитету, но были замечания, и сейчас все вернули на доработку,

– сказал Костенко.

Среди идей, которые обсуждались, – возможное переименование ТЦК, разделение их функций на социальную и мобилизационную, а также передача части полномочий полиции. В то же время эти предложения не были утверждены окончательно. Отдельно депутат подчеркнул, что часть решений могла не получить поддержки на самом высоком уровне.

"После встречи в Офисе президента, где были представители Генштаба и Минобороны, я знаю, что некоторые вещи президент не поддержал. Но какие именно – мне неизвестно", – отметил он.

Также во власти параллельно обсуждают вопрос сроков службы и контрактной системы. Костенко пояснил, что сейчас речь идет именно о реформе территориальных центров комплектования, тогда как вопрос сроков службы рассматривается отдельно.

По его словам, в предложенной Министерством обороны модели есть положения, с которыми не согласен Генеральный штаб, поскольку они могут повлиять на уже налаженные процессы мобилизации. Костенко подчеркнул, что любые изменения должны прежде всего улучшать работу системы, а не создавать дополнительные трудности. Генштаб, по его словам, исходит из собственного практического опыта организации мобилизационных процессов.

Передача полномочий ТЦК полиции больше всего волнует общество, ведь, смогут ли правоохранители справиться с дополнительной рабочей нагрузкой.

Это уже надо полиции ставить вопрос. Я не скажу, что я сейчас "за" или "против". У меня есть своя точка зрения. Я говорю как факт, что есть такое желание – передать полностью эти функции. Здесь вопрос – какие мы последствия от этого получим даже для полиции. Здесь более стратегический вопрос. Каждый должен себе задать: нужно ли это делать, или не нужно. Возможно, это как раз та функция, которую не поддержал президент, я не знаю сейчас точно, – говорит Костенко.

