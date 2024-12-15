Реформа МСЭК: в Раде рассказали, отменят ли инвалидность у людей, которые ее имеют

В Украине ликвидировали МСЭК. В Раде объяснили, отменят ли инвалидность для людей, которые ее уже получили.

После скандала с руководительницей Хмельницкой областной МСЭК и прокурорами с инвалидностью президент Зеленский подписал приказ о ликвидации МСЭК, а правительство подготовило законопроект о ее трансформации. В эфире телемарафона глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, каких изменений ждать, передает 24 Канал.

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Что предусматривает реформа МСЭК

Нардеп подчеркнул, что с 1 января 2025 года в Украине больше не будет МСЭК. Вместо нее будут действовать мультидисциплинарные комиссии в кластерных и надкластерных больницах, которые будут рандомно получать на рассмотрение пациента. Причем, пациент не будет знать, кто из врачей рассматривает его дело. Так же и медики не будут знать, что это за больной.

Теперь попасть на рассмотрение этой комиссии можно онлайн. Все документы подаются только в цифровом виде. Их будут подтягивать из электронной системы здравоохранения. Это сделает невозможным коррупционную составляющую, потому что бумажку можно выписать, какую угодно. Вмешаться в электронную ситему здравоохранения очень трудно, почти невозможно.

Также направление на рассмотрение комиссии теперь могут отправлять как семейные врачи, так и лечащие. Для направления на комиссию больше не надо, чтобы собиралась комиссия врачей в заведении, где человек наблюдается или находится на лечении.

Кроме того, к группам инвалидности добавляется определение международной системой функционала жизнедеятельности. Этот процент будет устанавливаться после прохождения реабилитации.

Радуцкий успокоил: людям, которые уже имеют инвалидность, ее отменять никто не будет. В частности, люди, которые получили инвалидности до полномасштабного вторжения, не подлежат пересмотру.

В то же время он отметил, что рабочая группа, создана Минздравом, СБУ, ГБР, уже просматривает 19 тысяч дел на случай фальсификации.

Обратите внимание! Законопроект №12178 не отменяет бесплатных услуг для людей с инвалидностью и обеспечивает доступ к реабилитации всем, кто в ней нуждается.