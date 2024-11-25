Такое мнение 24 Канала высказал ветеран, общественный активист Олег Симороз, заметив, что нужно действовать нормативно-правовыми актами, а не спекулировать цифровизацией и осуществлять переименование. Подобная ситуация была еще раньше, но ничего не изменилось.

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Что не так с реформой

По словам общественного активиста, настоящей реформы МСЭК практически нет. Ликвидация комиссий, которые были при медицинских учреждениях, и просто их переименование нового результата не дадут.

Кроме того, новые люди также там работать не будут. По реформе, ни один из представителей бывших МСЭК не будет допущен к новому процессу. Однако для окончательного заключения о состоянии здоровья человека им все равно нужны будут выводы врачей, которые останутся работать.

Более того, реформа предусматривает, что врачи, вроде бы, не смогут узнать, какое заключение написали их коллеги. Симороз объяснил, что люди, обычно, дают одну большую взятку только одному из них, поэтому такое изменение не поможет.

Именно эта реформа МСЭК, то есть переименование, ничего не изменит. Нормативно-правовыми актами ничего не сделали. Это будет та же старая система. Будут только гордо говорить, что у нас больше нет МСЭК,

– отметил общественный активист.

Он отметил, что такой же самой ситуацией было переформатирование милиции в полицию и военкоматом на ТЦК.

В целом реформа должна предусматривать определенные изменения , а именно: введение новой концепции оценки, упрощение для пациента процесса установления или подтверждения статуса инвалидности, доступность и профессионализм оценки, цифровизацию процесса и антикоррупционные меры, формирование Центра оценки для обжалования решений. Люди с бессрочным статусом инвалидности сохраняют свои документы, а остальные должны пройти повторный осмотр в течение 6 месяцев после введения новой системы.

Общественный активист отметил, что для того, чтобы действительно что-то изменить и преодолеть коррупцию в этих комиссиях нужно прописать действенную реформу, законодательство и провести ряд открытых комплексов. Сейчас также есть определенная спекуляция по цифровизации, но она не решит проблему человеческого фактора, а есть только для удобства.