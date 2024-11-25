Таку думку 24 Каналу висловив ветеран, громадський активіст Олег Симороз, зауваживши, що потрібно діяти нормативно-правовими актами, а не спекулювати цифровізацією та здійснювати перейменування. Подібна ситуація була ще раніше, але нічого не змінилось.

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Що не так з реформою

За словами громадського активіста, справжньої реформи МСЕК практично не має. Ліквідація комісій, які були при медичних закладах, і просто їх перейменування нового результату не дадуть.

Крім того, нові люди також там працювати не будуть. За реформою, жоден з представників колишніх МСЕК не буде допущений до нового процесу. Однак для остаточного висновку щодо стану здоров'я людини їм все одно потрібні будуть висновки лікарів, які залишаться працювати.

Ба більше, реформа передбачає, що лікарі, начебто, не матимуть змогу взнати, який висновок написали їхні колеги. Симороз пояснив, що люди, зазвичай, дають один великий хабар лише одному з них, тому така зміна не допоможе.

Саме ця реформа МСЕК, тобто перейменування, нічого не змінить. Нормативно-правовими актами нічого не зробили. Це буде та сама стара система. Будуть лише гордо говорити, що у нас більше немає МСЕК,

– зауважив громадський активіст.

Він зазначив, що такою ж самою ситуацією було переформатування міліції на поліцію та військкоматом на ТЦК.

Загалом реформа має передбачати певні зміни , а саме: запровадження нової концепції оцінювання, спрощення для пацієнта процесу встановлення або підтвердження статусу інвалідності, доступність та фаховість оцінювання, цифровізацію процесу та антикорупційні заходи, формування Центру оцінювання для оскарження рішень. Люди з безстроковим статусом інвалідності зберігають свої документи, а решта повинні пройти повторний огляд протягом 6 місяців після введення нової системи.

Громадський активіст наголосив, що для того, щоб справді щось змінити та подолати корупцію в цих комісіях потрібно прописати дієву реформу, законодавство та провести ряд відкритих комплексів. Зараз також є певна спекуляція щодо цифровізації, але вона не розв'яже проблему людського фактора, а є лише для зручності.