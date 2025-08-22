Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ермака.

Как хотят реформировать ОП?

По словам Андрея Ермака, идея заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса Президента составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди – мерило чести, морали и преданности Украине,

– написал руководитель ОП.

Ермак также привел пример своего заместителя, полковника Павла Палисы, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". По словам чиновника, на войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций.

Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность – для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем,

– подчеркнул Ермак.

Кроме того, руководитель ОП отметил, что пример ветеранов важен не только для государственных институтов: бизнес, IТ и культура также должны активно привлекать их в свои команды, ведь это делает систему сильнее и справедливее.

