Это похоже на саботаж, – Устинова о затягивании реформы СБУ

К законопроекту о реформе Службы безопасности Украины нардепы подали почти 2500 поправок. Пока рассмотрели только 2. Ситуация похожа на то, что профильный комитет саботирует реформу.

Такое мнение выразила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова. По ее словам, все поправки были поданы еще в феврале.

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"Все больше это похоже на саботаж, а не работу над реформой СБУ и законопроектом. Прошло почти пол года. Лучшее, что смогли – сделать таблицу со всеми правками", – рассказала Устинова.

Кто против реформы СБУ

Устинова заявила, что часть нардепов хочет, чтобы законопроект вообще не рассматривали в зале. Они хотят оставить СБУ, которая за 30 лет ни разу не реформировалась, в том же состоянии.

В то же время есть вторая часть депутатов, которые хотят дать расширенные полномочия, повысить зарплаты и назвать это реформой,

– объяснила нардеп.

Похожая реформа, как отметила Устинова, происходила в Министерстве внутренних дел. "Нам рассказывали, что будет реформа полиции, а на самом деле весь криминальный блок, который был основой, вообще не реформировали", – добавила она.

Устинова: Не реформа, а существенный обман

Законопроект требует правок. Если его примут таким, какой он есть сейчас – это будет нарушение тех требований, которые брала на себя Украина перед международными партнерами.

Этот законопроект не будет реформой СБУ, а существенным обманом. Я не думаю, что международные партнеры будут поддерживать это,

– заверила Устинова.

Нардеп назвала 2 группы людей, которые заинтересованы в затягивании реформы:

работники СБУ , ведь их устраивает тот статус, который есть сейчас;

, ведь их устраивает тот статус, который есть сейчас; пророссийские силы – им нужна слабая СБУ, которая дальше будет заниматься кошмарением бизнеса, а не борьбой с Россией.

Устинова о затягивании реформы СБУ: смотрите видео

Реформа СБУ: кратко