Не упоминается важный момент: ветеран оценил изменения, которые ждут ТЦК

С июля должен начаться второй этап армейской реформы. В начале года Зеленский поручил главе Минобороны Федорову решить проблему "бусификации".

Ветеран и кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник в интервью 24 Каналу отметил, что "бусификация" является следствием того, что военнообязанный не выполнил свой конституционный долг и не обновил данные.

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Реформирование ТЦК: изменения объявляются не впервые

Второй этап реформы ВСУ коснется мобилизации. Планируется изменить формат деятельности ТЦК. Вместо терцентров появятся офисы комплектования и сопровождения. Анализируя изменения, которые ждут армию, ветеран подчеркнул, что совершенно упускается из виду важный элемент осторожности граждан по отношению к армии.

Она заключается в том, что существует определенная непрозрачность в назначении старших командиров, в награждении тех или иных лиц и в отсутствии какой-либо корреляции между тем, что человек делает на фронте, и тем, чем это для него может закончиться,

– заявил Мельник.

Он напомнил, что это не первая реформа ТЦК и в январе 2024 года Зеленский заявлял, что центры комплектования начнут работать по-новому, поскольку планировалось, что на места сотрудников ТЦК придут бойцы с фронта.

"Эта реформа дала тот эффект, который мы имеем. У меня вопрос: кто за это понесет ответственность? Если в 2026 году мы дошли до того, что большая часть контента посвящена злоупотреблениям ТЦК и СП, а ГБР возбуждает дела о коррупции в той же сфере мобилизации, которая касается и мобилизационных мероприятий, и ВЛК, то реформа немного провалилась", – подчеркнул Мельник.

Он отметил, что сегодня существует немало хорошо распиаренных бригад или корпусов, успешно налажена рекрутинговая деятельность, но открытым остается вопрос, можно ли масштабировать её на всю армию.

Полное интервью Николая Мельника: смотрите в видео

Об идее передать функции ТЦК полиции

Продолжаются дискуссии о том, чтобы функции ТЦК начали выполнять сотрудники полиции. Мельник прокомментировал идею переложения обязанностей по оповещению населения на правоохранителей.

"Конечно, можно, под всеобщий ропот о том, что они не обучены воевать, стрелять, разоружать неадекватных людей. Мы получим то же самое, что они не обучены даже вручать повестки, но хорошо обучены в ротационном порядке приближаться к фронту и получать статус УБД. Можно медийно объединить историю, что вручать повестки будет и участник боевых действий, и полицейский. Потому что часто это один и тот же человек, просто очень многие полицейские стеснительно не показывают свой статус УБД, но без стеснения могут претендовать на льготы, которые он дает", – подытожил Мельник.

Напомним, глава Минобороны Украины заявил, что существует срочная необходимость изменить подход к мобилизованным. По его словам, в связи с организационными проблемами в центрах комплектования значительно ухудшается моральное состояние военнослужащих. Федоров рассказал, что посетил пункты сбора мобилизованных и подчеркнул, что когда они оказываются в помещении, где нет надлежащих условий, у них сразу возникают опасения, что дальше будет только хуже.